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Частина українців отримає доплату до пенсії: хто і скільки

Дар'я Самборська
glavcom.ua
Частина українців отримає доплату до пенсії: хто і скільки
В Україні з наступного року зростатиме страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію
фото: glavcom.ua

Йдеться про компенсаційну щомісячну доплату до пенсії громадянам віком від 70 до 75 років

Частина українських пенсіонерів уже у жовтні отримає доплати до пенсій. Цю інформацію підтвердила начальник Головного управління Пенсійного фонду у Миколаївській області Олена Сичугова.

Йдеться про компенсаційну щомісячну доплату до пенсії громадянам віком від 70 до 75 років. Проте зазначену виплату призначатимуть з дня досягнення 70 років, а не з 1 жовтня.

Наприклад, якщо людині виповнилося 70 років 20 жовтня – першу компенсацію до пенсії вона отримає із розрахунку за 10 днів, а не за повний місяць.

«Умови призначення цієї доплати: якщо розмір щомісячної пенсійної виплати з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, індексацій тощо менше розміру середньої заробітної плати в Україні за 2020 рік, з якої сплачено страхові внески – це 10340 гривень», – пояснила Сичугова нюанси призначення виплати.

Якщо розмір пенсії з урахуванням надбавок, підвищень, цільової грошової допомоги, сум індексації не досягатиме трьох тисяч гривень – цим громадянам держава надає доплату до виплати у сумі, яку не вистачає до зазначеного розміру, що враховується за наступних перерахунків пенсії. Такі вимоги торкаються українців, яким виповнилося 70 років і більше. У чоловіків страховий стаж повинен становити щонайменше 35 років, в жінок – щонайменше 30 років.

Якщо не виконуються вимоги щодо наявності стажу, у такому разі доплата до пенсії встановлюється пропорційно до стажу, виходячи з розміру три тисячі гривень. Як приклад: у чоловіка стаж 30 років, після чого потрібно пропорційно вирахувати співвідношення і тоді доплата встановлюється не до 3000 грн, а до того розміру, який було встановлено пропорційно.

Нагадаємо, в Україні з наступного року зростатиме страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію. До 2028 року в 60 років зможуть піти на відпочинок ті, у кого стаж буде не менше 35 років, тоді як зараз в 60 років можуть вийти на пенсію ті, хто мають 29 років стажу. Вже наступного року для цього необхідно буде 30 років стажу.

Крім цього, повідомлялося, що Мінсоцполітики вигадало, як підвищити пенсії українцям.

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Теги: пенсія

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