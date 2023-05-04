Чому приходять «незрозумілі» платіжки за газ: роз’яснення «Нафтогазу»

Показники необхідно подавати у період з 1 по 5 число кожного місяця

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» заявила, що для того, щоб платіжки за газ приходили з коректними сумами, необхідно передавати показники у період з 1 по 5 число кожного місяця. Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

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«А навіщо передавати до «Нафтогазу», якщо він враховує те, що йому передав облгаз? Мені так нарахував «Нафтогаз» незрозумілий борг», – зазначає оператор, посилаючись на повідомленні користувача.

У «Нафтогазі» наголошують, що така думка є хибною.

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Крім того, зазначається, що у зв'язку з переходом АТ «Харківміськгаз», АТ «Криворіжгаз», АТ «Дніпрогаз», АТ «Донецькоблгаз», АТ «Харківгаз» та Кропивницька філія Газсети (АТ «Кіровоградгаз») до групи НАК «Нафтогаз України», сервіси обліку та оплати використаного газу для абонентів цих компаній надаватимуться ДК «Нафтогаз України».

Також передати показники своєму оператору ГРС за допомогою сервісів ДК «Нафтогаз України» можуть клієнти АТ «Херсонгаз».

Раніше повідомлялося, що «Нафтогаз» визначив вартість тарифу на наступний рік.