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Директор НАБУ розкрив розмір своєї заробітної плати

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Директор НАБУ розкрив розмір своєї заробітної плати
За словами очільника НАБУ, співробітники антикорупційних органів працюють в умовах значних ризиків
фото з відкритих джерел

Семен Кривонос розказав, скільки заробляють детективи НАБУ та він сам

Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос розкрив розмір своєї заробітної плати. Він отримує 210-220 тис. грн. «на руки». Як інформує «Главком», про це керівник НАБУ розповів у програмі «Рандеву з Яніною Соколовою».

Також Семен Кривонос розказав, скільки заробляють детективи НАБУ. За його словами, новий співробітник без значного досвіду роботи отримує близько 75 тисяч гривень на місяць.

«Тобто говорити про те, що люди, які розслідують посадові справи на багато сотень мільйонів, отримують надзвичайно велику зарплату не можна», – сказав Кривонос.

Водночас із підвищенням спеціальних звань та отриманням допуску до державної таємниці розмір виплат зростає. За словами директора НАБУ, керівники підрозділів та їхні заступники можуть отримувати від 150 до 160 тисяч гривень на місяць.

Кривонос зазначив, що в окремих працівників інших правоохоронних органів, зокрема Державного бюро розслідувань, зарплати можуть бути навіть вищими. За його словами, у Державному бюро розслідувань існує можливість преміювання, тоді як у НАБУ такої практики немає.

«У нас не найвища серед правоохоронних органів заробітна плата. Це ще один міф, що ми там жируємо», – заявив директор Бюро.

Він пояснив, що чинна система оплати праці була створена як одна з гарантій незалежності детективів від керівництва. Зарплати працівників визначені законодавством, а директор НАБУ не має можливості впливати на їхній розмір через премії чи інші механізми.

«Якщо старший детектив НАБУ, який є старшим у групі детективів у кейсі, де ідентифікованих збитків і відмитих коштів більше 100 мільйонів доларів, отримує 120 тисяч гривень, чи є це завеликою заробітною платою? Звісно, ні», – зазначив він.

За словами очільника НАБУ, співробітники антикорупційних органів працюють в умовах значних ризиків та постійного тиску через розслідування корупції на найвищому рівні.

Нагадаємо, керівниці одного з підрозділів Національного антикорупційного бюро України представники іншого правоохоронного відомства намагалися встановити обладнання для прослуховування без рішення суду.

Раніше «Главком» писав, що детективи Національного антикорупційного бюро провели обшуки на митному пості «Луцьк» Волинської митниці, а також інших об’єктах, якими користувались службові особи підрозділу. Зазначається, що за результатами обшуку одного з таких об’єктів антикорупційні органи вилучили понад $850 тис. Водночас пресслужба повідомила, що жодної людини не було затримано.

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Теги: зарплата НАБУ Семен Кривонос розслідування

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