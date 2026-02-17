Продаж санкційних активів. Свириденко повідомила, які об’єкти першими підуть з молотка

Уряд затвердив перелік із 26 об’єктів, корпоративні права яких планують виставити на продаж протягом року

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко зустрілася з очільником Фонду державного майна України Дмитром Наталухою та тимчасовим очільником Державної служби геології та надр Леонідом Музикусом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави уряду.

Голова Фонду держмайна доповів про стан продажу санкційних активів та виконання графіку їхнього продажу, затвердженого Кабінетом міністрів. Вони охоплюють 26 обʼєктів по всій державі.

«Уряд надає повне сприяння, щоб перші санкційні активи були якнайшвидше виставлені на торги. Відповідно до графіка, першими будуть виставлені на продаж торговий центр «Оушен Плаза» (ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь»), ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», готель у Буковелі ТОВ «Амстел-Скі», ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат», – каже вона.

ТРЦ Ocean Plaza – торгово-розважальний центр, був один з найбільших в Україні. Відкритий 19 листопада 2012 року. Площа будівлі – 165 тис. кв. м На даху розташовано пляжний комплекс «City Beach Club». З серпня 2022 перейшла в управління агенції з розшуку та менеджменту активів – АРМА. Мажоритарним власником (51 %) ТРЦ є російська компанія сім'ї та партнерів олігарха Аркадія Ротенберга[3], через це 25 липня 2022 року центр було закрито. 12 серпня Печерський райсуд Києва скасував арешт на будівлю ТРЦ Ocean Plaza і розморозив рахунки, ТРЦ був відкритий у жовтні 2022 року.

Крім того, тимчасовий очільник Держгеонадр доповів главі уряду про перевірки «сплячих» спецдозволів на стратегічні корисні копалини та нафтогазоносні надра. Уряд очікує на перші результати.

«Якщо родовище до початку повномасштабного вторгнення простоювало – ліцензії будуть анульовані. Активи не повинні простоювати, а мають працювати на економіку. Доручила прискорити аудит ліцензій і вийти на системні рішення у сфері надрокористування у березні», – додала Свириденко.

До слова, Фонду державного майна переказав до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії 1,2 млрд грн від передання в оренду торгових площ націоналізованого ТРЦ Ocean Plaza.