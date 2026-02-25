Індексація пенсій з 1 березня: кому з пенсіонерів підвищать виплати

З 1 квітня працюючим пенсіонерам автоматично перерахують пенсії з урахуванням оновленого стажу та/або заробітку

З 1 березня пенсії і страхові виплати для мільйонів українців будуть проіндексовані на 12,1%. Про це нагадує голова уряду Юлія Свириденко, передає «Главком».

«Такий розмір підвищення перевищує рівень інфляції за минулий рік і дозволить підтримати рівень доходів людей в умовах зростання цін. Уряд також продовжує практику індексації пенсій, призначених упродовж 2021-2025 років. Це відновлює справедливість для тих пенсіонерів, чиї виплати раніше не підпадали під індексацію», – йдеться у повідомленні.

Перерахунок відбудеться автоматично і охопить майже усі основні види пенсій:

за віком,

військові,

по інвалідності,

у зв’язку з втратою годувальника,

спеціальні пенсії для колишніх працівників органів місцевого самоврядування, держслужбовців і науковців.

«Також проіндексовано мінімальні пенсійні виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій та страхові виплати громадян, які постраждали від нещасних випадків», – зауважила Свириденко.

За словами голови уряду, з 1 квітня працюючим пенсіонерам автоматично перерахують пенсії з урахуванням оновленого стажу та/або заробітку. «Усі виплати забезпечені в межах бюджету Пенсійного фонду. Держава послідовно виконує свої соціальні зобов’язання і продовжує турбуватися про людей, забезпечуючи своєчасне підвищення пенсій навіть в умовах війни», – додала Свириденко.

Нагадаємо, з 1 березня в Україні буде проведено щорічну індексацію пенсій, однак без доплат залишаться деякі категорії пенсіонерів.