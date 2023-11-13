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Деякі військові можуть отримати компенсацію: що потрібно знати

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Деякі військові можуть отримати компенсацію: що потрібно знати
Українські військові за свій службовий обов'язок мають право на додаткові виплати та компенсації
фото з відкритих джерел

Військовослужбовець для отримання компенсації за невикористані дні додаткової відпустки, має звернутися з відповідним рапортом

Українські військові за свій службовий обов'язок мають право на додаткові виплати та компенсації в тих чи інших ситуаціях. Держава виплатить гроші бійцям, що не використали щорічну або додаткову відпустку.

Зокрема, передбачено запровадження виплати у разі звільнення з військової служби компенсації за невикористані дні, зокрема за минулі роки, щорічної основної (додаткової) відпустки військовослужбовцям, які мають дітей або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи, та додаткової відпустки.

Окрім того, компенсаційну виплату також нарахують звільненим з військової служби за віком, станом здоров'я, у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі, у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів

Згідно з даними, виплата компенсації також здійснюватиметься для членів сімей загиблих (померлих) військовослужбовців за невикористані ними дні щорічної основної (додаткової) відпустки.

Порядок звернення за отриманням компенсації

Військовослужбовець, який звільняється зі служби, для отримання компенсації за невикористані дні додаткової відпустки, має звернутися з відповідним рапортом на ім'я командира військової частини, в якому зокрема зазначається:

  • дата звільнення з військової служби;
  • кількість днів невикористаної додаткової відпустки за кожен рік;
  • підстава звільнення з військової служби;
  • норма закону, що передбачає таку компенсацію.

Нагадаємо, набули чинності зміни до законодавства, які передбачають нові умови надання відпусток і грошового забезпечення військовослужбовців, рятувальників і поліцейських.

Також військові, окрім доплат в розмірі 100 тис. або 30 тис. грн, можуть розраховувати на ще одну – 50 тис. Вона здійснюватиметься для трьох категорії осіб.

До слова, вдова загиблого захисника України має право на пільги, що визначені ст. 15 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Однією з них є знижка у 50% на оплату комунальних послуг.

Теги: військові соцвиплати війна ЗСУ

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