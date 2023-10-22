Кадировці почали конфісковувати магазини в окупованому Токмаку – «Атеш»
Кадирівці відбирають майно у місцевих, погрожуючи їхньому життю
Російські окупанти продовжують залякувати місцевих жителів на тимчасово захоплених територіях України. Так, кадирівці почали відбирати магазини у цивільних. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш».
«Агенти «Атеш» повідомляють, що окупанти тероризують мешканців Токмака, Запорізької області. Повідомляється, що кадирівці віджимають магазини у місцевих жителів під загрозами життю», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вони не беруть участь у бойових діях, воюють лише «мобілізовані, зігнані з усієї Росії». Самі окупанти оцінюють їхні бойові якості вкрай низько.
Партизани додали, що також відзначається пияцтво серед мобілізованих, яке призводить до злочинів проти місцевих жителів.
Нагадаємо, у Токмаку посилюється гуманітарна криза. Російська окупаційна влада не завозить у потрібній кількості ліки та гуманітарну допомогу населенню.
До слова, триває 606-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося понад 80 бойових зіткнень.
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