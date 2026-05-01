Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

1 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
колаж: glavcom.ua

Свята 1 травня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

1 травня у світі відзначають День праці. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого пророка Єремії, одного з чотирьох великих старозавітних пророків.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 1 травня 2026 року.

Зміст

Свята в Україні

День праці

1 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

В Україні 1 травня традиційно відзначається як День праці. Це свято має на меті вшанування ролі робітників у розбудові держави та боротьбу за соціальну справедливість. В умовах воєнного стану цей день є робочим, проте він залишається символом стійкості українців, які тримають економічний фронт та працюють на перемогу.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день солідарності трудящих

1 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Це свято відзначається у понад 140 країнах світу. Історія дня бере початок у 1886 році, коли робітники в Чикаго (США) вийшли на мітинг з вимогою встановити восьмигодинний робочий день. Сьогодні цей день символізує захист прав працівників та міжнародну солідарність профспілок.

Всесвітній день любові

1 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Свято, засноване фондом The Love Foundation у 2004 році. Його мета – поширення ідей безумовної любові, миру та толерантності між людьми незалежно від національності, релігії чи поглядів.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого пророка Єремії

1 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

1 травня православна церква вшановує одного з найвизначніших пророків Старого Завіту – Єремію. Він жив за 600 років до Різдва Христового. Єремія отримав покликання до пророцтва у віці 15 років і протягом 42 років проповідував, застерігаючи юдеїв від ідолопоклонства та пророкуючи падіння Єрусалима.

Пророк відомий своєю книгою «Пророцтва» та твором «Плач Єремії», де він з глибоким болем описує руйнування святого міста. За свої пророцтва він зазнав численних переслідувань, але до кінця залишався вірним Богу. У народній традиції його називали «Яремою-Запрягальником», оскільки з цього часу розпочиналися активні польові роботи.

Народні вірування та прикмети

Наші предки уважно спостерігали за природою 1 травня:

  • Якщо на Єремії погожа та тепла погода – жнива будуть гарними;
  • Вечірня роса вказує на те, що наступний день буде сонячним;
  • Якщо під час сходу сонця на небі немає хмар – літо буде спекотним;
  • Якщо йде дощ – чекайте на багатий врожай зернових.

Цей день вважався вдалим для початку сівби, проте люди вірили, що не можна нічого давати в борг, аби не винести з дому удачу.

Історичні події

  • У 1998 році колишній руандійський прем'єр Жан Камбанда визнаний судом винним у геноциді проти народності тутсі, що мав місце в 1994 році, який привів до загибелі більше півмільйона людей.
  • У 1997 році Румунія офіційно просила вибачення за примусову депортацію до трудових таборів тисяч етнічних німців і «продажу» еміграційних документів, що мали місце в роки комуністичного правління.
  • У 1997 році на парламентських виборах у Великобританії вперше за останні 18 років перемогу здобула Лейбористська партія.
  • У 1970 році Елтон Джон і поет Берні Топін почали свою спільну роботу над альбомом «Elton John», до якого увійшов перший хіт Елтона Джона «Your Song».
  • У 1948 році не без активної участі СРСР оголошено про створення Народно-Демократичної Республіки Корея (Північна Корея).
  • У 1944 році відбувся перший політ реактивного літака «Мессершмітт Me 262».
  • У 1943 році німецькі нацисти роблять масове вбивство 9000 євреїв з гетто в Бродах на Львівщині.
  • У 1937 році Президент США Франклін Рузвельт підписав Акт про нейтралітет, який завбачливо не дозволяв США втручатися у військові події в Європі.
  • У 1931 році в Нью-Йорку пройшла офіційна церемонія відкриття найвищої у світі на той момент будівлі (102-поверхового «Емпайр Стейт Білдінг») побудованої за проєктом архітектора Вільяма Лема всього за один рік. Зведена на розі 34-ї вулиці і 5-й авеню будівля вартістю 40 млн доларів залишалася найвищою у світі до 1972 року, коли в Манхеттені були побудовані вежі Міжнародного торгового центру.
  • У 1930 році в СРСР відкрилася Туркестано-Сибірська залізниця (Турксиб). Саме на мітингу з нагоди цієї події персонаж «Золотого теляти» Остап Бендер знайшов підпільного мільйонера Корейко.
  • У 1919 році Баварська Радянська Республіка зазнала краху.
  • У 1919 році в Фінляндії затверджено національний прапор.
  • У 1886 році в Чикаго пройшла масова демонстрація робітників, яка була атакована поліцією. 4 травня на мітингу протесту від вибуху бомби загинули 7 поліцейських і 60 цивільних.
  • Oрганізатори мітингу були заарештовані і засуджені. У липні 1889 року на Паризькому конгресі 2-го Інтернаціоналу 1 травня в пам'ять про ці події проголошено міжнародним революційним святом трудящих.
  • У 1851 році в Лондоні, в Кришталевому палаці відбулося відкриття першої Всесвітньої виставки, присвяченої досягненням техніки і культури.
  • У 1840 році у Великобританії з'явилася в продажу перша в світі поштова марка «Чорне пенні».
  • У 1786 році у Відні відбулася прем'єра опери Вольфганга Амадея Моцарта «Весілля Фігаро».
  • У 1776 році Адам Вайсгаупт заснував в Баварії таємне товариство ілюмінатів.
  • У 1753 році публікація роботи «Species Plantarum» (види рослин) Карла Ліннея. Ця дата вважається підставою ботанічної номенклатури.
  • У 1707 році Королівство Англія, Уельс та Королівство Шотландія об'єднані в одну державу Королівство Великобританія.
  • У 1699 році П'єр ле Мойн заснував першу колонію європейців в долині річки Міссісіпі.
  • У 1682 році Людовик XIV урочисто відкрив Паризьку Обсерваторію.
  • У 1328 згідно мирного договору 1328 року Королівство Англія визнала незалежність Королівства Шотландія.

Іменини

День ангела святкують: Тамара, Ніна, Юхим, Ярема, Гнат, Макар.

Читайте також:

Теги: свята релігія традиції свято календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua