Яке релігійне свято відзначається 1 травня 2026: традиції та молитва

Свята 1 травня в церковному календарі – День пам’яті святого пророка Єремії

1 травня православна церква вшановує пам'ять святого пророка Єремії, одного з чотирьох великих старозавітних пророків. Це свято присвячене мужності та відданості пророка, який понад сорок років проповідував слово Боже та закликав народ до каяття.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого пророка Єремії

1 травня православні віряни вшановують святого пророка Єремію, який жив наприкінці VII – на початку VI століття до нашої ери. Господь закликав його до пророчого служіння, коли Єремії було лише 15 років. Попри молодий вік та страх, він став «устами Божими», викриваючи ідолопоклонство та пророкуючи неминуче падіння Єрусалима через гріхи народу.

За свої пророцтва Єремія зазнав гонінь, його кидали до в’язниці та ями з брудом, проте він не припиняв своєї місії. Після зруйнування Єрусалима вавилонянами пророк залишився на руїнах міста, оплакуючи його долю, що згодом лягло в основу біблійної книги «Плач Єремії». Святий загинув мученицькою смертю в Єгипті, куди його силоміць вивезли юдеї. В історію він увійшов як пророк, чиє серце боліло за долю свого народу, але чий дух залишався непохитним перед волею Творця.

Молитви дня

О, святий пророче Божий Єреміє! Ти з юності був обраний Господом для служіння істині та мужньо терпів випробування задля спасіння ближніх своїх. Благаємо тебе: моли Всемилостивого Бога за нас, щоб дарував нам серце чисте та дух праведний. Випроси для нашої землі мир і спокій, а нам – силу вистояти у вірі та правді, як ти вистояв перед ворогами своїми. Навчіть нас каяття щирого та любові нелицемірної до Бога і Батьківщини. Амінь

Народні вірування та прикмети

У народі цей день називали «Яремою-Запрягальником», оскільки саме 1 травня розпочинався період найактивніших польових робіт:

Якщо на Єремію гарна погода – весь період збору врожаю буде сухим та погожим.

Негода цього дня віщує сувору та холодну майбутню зиму.

Вечірня роса обіцяє сонячний і теплий наступний день.

Наші предки вірили, що 1 травня не можна нічого позичати (гроші, речі чи навіть вогонь), бо так можна «віддати» добробут зі своєї оселі на весь рік.