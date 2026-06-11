Уряд запустив пільгові кредити для відновлення бізнесу, постраждалого від обстрілів

Програма «Доступні кредити 5-7-9%» діє з лютого 2020 року та залишається одним із ключових інструментів підтримки українського бізнесу

Кабінет міністрів запровадив новий механізм підтримки малого та середнього бізнесу, який постраждав внаслідок російських обстрілів. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, пише «Главком».

З 1 липня підприємці зможуть отримувати пільгові кредити на відновлення пошкодженого або зруйнованого майна в межах державної програми «Доступні кредити 5-7-9%».

Новий інструмент має допомогти підприємствам швидше відновлювати діяльність після ворожих атак та зберігати робочі місця. Для таких кредитів передбачена ставка 0,1% річних протягом перших двох років. Після цього вона становитиме 5%, 7% або 9% залежно від категорії бізнесу та кількості створених робочих місць. Максимальна сума фінансування сягатиме 150 млн грн.

Також уряд передбачив, що кредити, отримані на відновлення майна після обстрілів, не враховуватимуться під час визначення граничного обсягу державної підтримки для підприємств, які одночасно користуються кількома програмами допомоги.

Програма «Доступні кредити 5-7-9%» діє з лютого 2020 року та залишається одним із ключових інструментів підтримки українського бізнесу в межах політики "Зроблено в Україні".

Станом на початок червня українські підприємці отримали 150,9 тис. кредитів на загальну суму 531,6 млрд грн. Лише від початку 2026 року бізнес залучив 16,4 тис. кредитів на 71,6 млрд грн.

Окрім нової програми кредитування для відновлення постраждалих підприємств, в Україні діють гранти на придбання виробничого обладнання на суму до 16 млн грн, програма «Точка опори» для компенсації заробітної плати працівникам під час вимушеного простою через наслідки обстрілів, а також механізми страхування воєнних ризиків.

До слова, у пошкодженому російською атакою бізнес-центрі Luwr на Лук’янівці планують частково демонтувати конструкції. Кілька поверхів зазнали значних руйнувань.