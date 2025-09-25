Лісовий пояснив, як у 2026 році підвищуватимуть зарплати вчителів

Лісовий розповів, що у проєкті держбюджету на 2026 рік додаткова сума на підвищення зарплат українським вчителям складає 53 млрд грн

Міністерство освіти і науки України ще напрацьовує механізм, за яким планується підвищувати заробітні плати педагогам у 2026 році. Про це повідомив міністр освіти Оксен Лісовий, передає «Главком» з посиланням на «Інтерфакс-Україна».

«Ми маємо в проєкті додаткову суму в 53 млрд грн. Ми сьогодні з урядом працюємо над механізмом, в який спосіб ці кошти будуть використані для зростання зарплат», – сказав Лісовий.

Міністр додав, що підвищення уже задеклароване, а питання механіки буде представлено до голосування проєкту держбюджету на 2026 рік в парламенті. «Ми будемо мати механізм в який спосіб ми робимо підвищення: чи ми заходимо глибоко в структуру заробітної плати, чи робимо простішу модель. Про це ми пізніше повідомимо», – додав він.

На запитання, чи при збільшенні зарплат педагогів у 2026 році паралельно збережеться і існуюча «вчительська доплата» у 2 тис. грн, Лісовий зазначив: «Щодо того, чи збережеться доплата, яку ми сьогодні маємо, то власне про це і мова, якою буде майбутня структура збільшення заробітної плати. Ми над цим зараз працюємо».

Міністр наголосив, що певна затримка з формуванням нового механізму доплат повʼязана, зокрема, і з тим, як охопити і заклади професійно-технічної та фахової передвищої освіти.

Нагадаємо, у 2026 році зарплати вчителів зростуть на 50%. Підвищення середньої зарплати педагогічних працівників на 50% відбудеться двома етапами – 30% з 1 січня 2026, 20% з 1 вересня 2026.