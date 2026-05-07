Михайло Федоров провів стратегічні переговори в Норвегії: деталі

Норвегія оголосила про виділення $300 млн на новий пакет у межах ініціативи PURL

Міністр оборони України Михайло Федоров здійснив робочий візит до Осло, де зустрівся з топпосадовцями Норвегії та взяв участь у засіданні NORDEFCO. Ключовим результатом візиту стало виділення нового пакета допомоги та обговорення планів протидії російським прибуткам від нафти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Михайла Федорова.

За результатами зустрічей із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре та міністром оборони Торе Оншуусом Сандвіком, Норвегія оголосила про виділення $300 млн на новий пакет у межах ініціативи PURL. Ці кошти будуть спрямовані на закупівлю критично важливих ракет до систем ППО PATRIOT, що дозволить посилити захист українського неба від посилених атак «шахедами».

Михайло Федоров звернув увагу союзників на небезпечну тенденцію: через конфлікт на Близькому Сході ціни на нафту зросли, що приносить РФ додаткові $150 млн щодня. До кінця року цей «воєнний прибуток» може сягнути $40 млрд, які Кремль інвестує у виробництво зброї. Саме тому Україна закликає партнерів до радикального збільшення підтримки вже цього року, щоб нівелювати цей фінансовий ресурс агресора.

Міністр оборони поділився успіхами Сил оборони, які стали можливими завдяки інноваціям:

Захист неба: рівень перехоплення повітряних цілей зріс майже до 90%. Новим «геймченджером» стали українські дрони-перехоплювачі, які ефективно знищують ворожі БпЛА.

Втрати РФ: Росія втрачає близько 35 тис. осіб щомісяця (вбитими та важкопораненими), що перевищує її мобілізаційні спроможності.

Deep strike операції: українські «далекобійні санкції» успішно відпрацювали по логістичних вузлах ворога в Туапсе, Усть-Лузі та Чебоксарах, підриваючи економічний потенціал РФ.

Також сторони обговорили розвиток AI-моделей на основі реальних бойових даних та спільні проєкти в галузі ОПК для боротьби з дронами.

Кошти у розмірі понад $300 млн будуть виділені через механізм PURL (Prioritised Ukraine Requirements List). Ця програма НАТО дозволяє оперативно закуповувати та постачати українській армії сучасне американське обладнання. Загальний обсяг допомоги від Норвегії через цю платформу вже сягнув понад $1,1 млрд.