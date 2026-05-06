Біля берегів Греції затонуло судно, яке йшло до України

Судно під прапором Вануату затонуло під час рейсу до України
Після аварії грецька влада затримала капітана та вахтового офіцера корабля

У Греції затримали капітана та вахтового офіцера турецького вантажного судна Corsage C, яке затонуло біля острова Андрос в Егейському морі під час рейсу до України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на грецьке видання Ekathimerini.

Судно під прапором Вануату прямувало з Албанії до України та перевозило 3 тис. тонн соди. За даними грецьких ЗМІ, корабель натрапив на скелі біля північного узбережжя острова Андрос і затонув у середу вранці.

На борту перебували дев’ять членів екіпажу – вісім громадян Туреччини та один громадянин Азербайджану. За інформацією влади, усіх вдалося врятувати, їхньому життю нічого не загрожує.

Після аварії правоохоронці затримали 52-річного капітана та 32-річного вахтового офіцера. Їм висунули обвинувачення, зокрема у недбалості, що призвела до аварії судна.

Причини аварії наразі розслідуються. Грецька влада також проводить масштабну операцію для недопущення екологічної катастрофи через можливий витік пального із затонулого судна.

До місця аварії направили два спеціалізовані судна берегової охорони для очищення акваторії. Навколо затонулого корабля встановлюють плавучі бонові загородження, які мають стримати можливий витік пального та не допустити його поширення до узбережжя Андроса та сусідніх островів.

Нагадаємо, минулого тижня до ізраїльського порту Хайфа прибуло судно Panormitis із зерном, яке, за даними української сторони, було вивезене росіянами з тимчасово окупованих територій України. Попри звернення Києва із закликом не приймати вантаж, судно розвантажили, після чого Україна ініціювала міжнародні правові процедури щодо арешту майна та розслідування схеми незаконного вивезення українського зерна.

