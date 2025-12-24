Головна Київ Новини
У столичних супермаркетах продається екзотичний фрукт за ціною 5 тис. грн за штуку (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У столичних супермаркетах продається екзотичний фрукт за ціною 5 тис. грн за штуку (фото)
Дуріан у мережі «Сільпо»
Дуріан – це екзотичний фрукт, який відомий своїм особливим запахом і смаком

У мережі супермаркетів «Сільпо» з’явився екзотичний фрукт, ціна якого доступна далеко не кожному пересічному українцю. Про це повідомляє «Главком».

Йдеться про дуріан – специфічний тропічний фрукт, відомий своїм незвичним поєднанням райського смаку та вкрай різкого запаху. Проте цього разу увагу привернув не аромат плоду, а його вартість.

Блогер Антон Мартиненко опублікував відео з магазину, де зафіксував цінник на «короля фруктів». «Дуріан – 5099 грн за штуку. То він золотий там всередині? Хтось куштував? Бо це ж майже пів зарплати», – підписав відео автор.

Користувачі мережі не забарилися з коментарями, висловлюючи скептицизм щодо доцільності такої покупки під час війни. Зокрема, одна з підписниць іронічно нагадала народну приказку: «Сім років мак не родив і голоду не було!», – натякаючи, що відсутність дуріана в раціоні українців навряд чи стане великою втратою.

Варто зазначити, що ціни на цей делікатес можуть різнитися: подекуди його пропонують поштучно за ціною від 2099 грн, проте на полицях елітних супермаркетів цифри на цінниках значно вищі.

Ціна на дуріан у мережі «Сільпо»
5099 грн – це не остаточна ціна за короля фруктів, Зокрема, на одному з сайтів його пропонують привезти безпосередньо від покупця з повною попередньою оплатою за 5,6 тис. грн. Чекати доведеться два тижні. 

Ціна на дуріан на сайті «Не банан»
Дуріан – це фрукт, який відомий своїм особливим запахом і смаком. Він походить з Південно-Східної Азії і вважається королем фруктів, він має великий розмір, його шкірка зазвичай зелена або бурого кольору і має шипи.

Дуріан є джерелом багатьох корисних поживних речовин, таких як вітаміни С, В6 і фолієва кислота, а також мінерали, такі як калій і магній, його також вважають енергетичним фруктом через високий вміст вуглеводів.

Однією з унікальних особливостей дуріану є його запах
Деяким людям запах дуріану здається приємним і ароматним, але для інших він може бути дуже неприємним і навіть викликати відразу. У багатьох країнах дуріан заборонений в громадському транспорті та готелях через його запах. Смак дуріану також варіюється. Внутрішня частина фрукту має кремоподібну консистенцію і солодку, трохи кремову текстуру. Його смак може нагадувати карамель, цибулю або сир. Відмінності в смаку можуть бути помітні в залежності від сорту дуріану. 

Цей екзотичний фрукт радять їсти ложкою, бо руки від його аромату складно відмити.

Раніше «Главком» писав, що напередодні свят в Україні очікується підвищення цін на низку продуктів. За словами аналітика «Українського клубу аграрного бізнесу» Максима Гопки, на полицях українських магазинів продовжують зростати ціни на продукти. Така тенденція спостерігається саме холодну пору року, на що впливає загальний попит на товар та специфіка виробництва продукції.

Проте одним із головних чинників, що впливають на коливання цін на продукти в Україні – це проблема стабільного електропостачання. Гопка також відзначив окремі позиції продуктів, що продовжують наразі дорожчати. Зокрема підвищення цін на ці продукти пов’язане з особливістю їх виробництва в холодний сезон.

