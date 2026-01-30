Як перетворити кухонні відходи на ароматну олію: простий рецепт

Настояну олію варто використовувати одразу або зберігати в холодильнику не довше двох днів

Залишки зі звичайної кухні – шкірки часнику, цибулеве лушпиння, цедра цитрусових чи стебла зелені можуть стати основою для ароматної олії, яку зручно використовувати для салатів, пасти, маринадів, запечених овочів або як соус до хліба. Про це пише The Guardian, передає «Главком».

Для приготування такої олії підійдуть лише прості та доступні в Україні інгредієнти: обрізки часнику та цибулі, стебла петрушки, кропу чи зеленої цибулі, насіння або шматочки гострого перцю, цедра лимона чи апельсина та, за бажанням, гілочка чебрецю або розмарину. Також можна додати кілька горошин чорного перцю, лавровий лист або гвоздику. Усі інгредієнти заливають приблизно 250 мл оливкової або рафінованої соняшникової олії.

Як готувати

Покладіть обрані кухонні залишки у невелику каструлю. Краще використовувати 2-4 поєднувані смаки, щоб аромат не був надто різким.

Залийте олією так, щоб вона повністю покривала інгредієнти.

Поставте на дуже слабкий вогонь і повільно нагрівайте, доки олія не почне ледь-ледь пузиритися.

Тримайте на мінімальному вогні 10-15 хвилин, не допускаючи смаження.

Зніміть з вогню та дайте повністю охолонути.

За бажанням процідіть і перелийте у чисту банку або пляшку.

Настояну олію варто використовувати одразу або зберігати в холодильнику не довше двох днів. За потреби її можна заморозити порціями на термін до трьох місяців. Зберігати таку олію довше не рекомендується, оскільки олія з рослинними залишками може стати небезпечною для вживання.

