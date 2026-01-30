Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Як перетворити кухонні відходи на ароматну олію: простий рецепт

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
фото: The Guardian

Настояну олію варто використовувати одразу або зберігати в холодильнику не довше двох днів

Залишки зі звичайної кухні – шкірки часнику, цибулеве лушпиння, цедра цитрусових чи стебла зелені можуть стати основою для ароматної олії, яку зручно використовувати для салатів, пасти, маринадів, запечених овочів або як соус до хліба. Про це пише The Guardian, передає «Главком».

Для приготування такої олії підійдуть лише прості та доступні в Україні інгредієнти: обрізки часнику та цибулі, стебла петрушки, кропу чи зеленої цибулі, насіння або шматочки гострого перцю, цедра лимона чи апельсина та, за бажанням, гілочка чебрецю або розмарину. Також можна додати кілька горошин чорного перцю, лавровий лист або гвоздику. Усі інгредієнти заливають приблизно 250 мл оливкової або рафінованої соняшникової олії.

Як готувати

  • Покладіть обрані кухонні залишки у невелику каструлю. Краще використовувати 2-4 поєднувані смаки, щоб аромат не був надто різким.
  • Залийте олією так, щоб вона повністю покривала інгредієнти.
  • Поставте на дуже слабкий вогонь і повільно нагрівайте, доки олія не почне ледь-ледь пузиритися.
  • Тримайте на мінімальному вогні 10-15 хвилин, не допускаючи смаження.
  • Зніміть з вогню та дайте повністю охолонути.
  • За бажанням процідіть і перелийте у чисту банку або пляшку.

Настояну олію варто використовувати одразу або зберігати в холодильнику не довше двох днів. За потреби її можна заморозити порціями на термін до трьох місяців. Зберігати таку олію довше не рекомендується, оскільки олія з рослинними залишками може стати небезпечною для вживання.

До слова, новий смак кави став хітом у соцмережі TikTok. Бананова кава б'є рекорди за популярністю у світі, приготувати цей напій вдома дуже просто. 

Читайте також:

Теги: їжа продукти рецепт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Картопля у мережі «Сільпо»
Скільки коштує картопля в магазинах Києва: огляд цін
27 сiчня, 18:33
Робота ярмарків припиняється під час повітряної тривоги. Не ігноруйте сигнали небезпеки та прямуйте до найближчого сховища
Де купити свіжі продукти у Києві: графік продуктових ярмарків на 27 січня – 1 лютого
26 сiчня, 11:16
На позиціях бійцям часто бракує води, її доставляють дронами
Герой України, що пробув в оточенні 42 доби, назвав незамінну річ на передовій
25 сiчня, 20:55
За тиждень мешканцям видали понад 26 тисяч порцій
Свириденко розповіла, скільки точок з гарячою їжею працює у Києві та області
24 сiчня, 22:32
На ярмарках можна закупитися свіжими овочами, фруктами та м'ясом за помірними цінами
У Києві на вихідних 17-18 січня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
17 сiчня, 07:10
Продуктові ринки зазвичай працюють в усіх районах столиці
Продуктові ярмарки в Києві скасовано до 15 січня через морози
14 сiчня, 14:54
Раніше WSJ писав, що Трамп полюбляє солону і жирну їжу, а також фастфуд
«Не знаю, як він живий». Міністр охорони здоров'я США розповів про харчування Трампа
14 сiчня, 06:51
Птахів варто підгодовувати під час сильних морозів, у звичайних умовах вони мають знаходити їжу самостійно
Як допомогти тваринам і птахам узимку: поради екологів
13 сiчня, 16:53
Фахівчиня з публічних закупівель Святошинського психоневрологічного інтернату обвинувачується у систематичному завищенні цін на продукти харчування
Закупівля продуктів за завищеними цінами: перед судом постане посадовиця столичного інтернату
6 сiчня, 12:19

Життя

Нове дослідження показало, що відіграє ключову роль у довголітті
Нове дослідження показало, що відіграє ключову роль у довголітті
Південна Африка зняла з прокату фільм про Меланію Трамп
Південна Африка зняла з прокату фільм про Меланію Трамп
Як перетворити кухонні відходи на ароматну олію: простий рецепт
Як перетворити кухонні відходи на ароматну олію: простий рецепт
Яким став наймолодший син Ющенка? Свіжі фото
Яким став наймолодший син Ющенка? Свіжі фото
«Снігове морозиво» з TikTok: лікарі пояснили, чим воно може бути небезпечним
«Снігове морозиво» з TikTok: лікарі пояснили, чим воно може бути небезпечним
Кохана ексміністра Кулеби розповіла, як чоловік вмовляв почекати із відкриттям секс-шопу
Кохана ексміністра Кулеби розповіла, як чоловік вмовляв почекати із відкриттям секс-шопу

Новини

РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
Сьогодні, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
Вчора, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
Вчора, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
28 сiчня, 11:17

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua