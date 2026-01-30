Цілодобові супермаркети у Деснянському районі: перелік та адреси
Де можна купити їжу та підзарядити гаджети вночі
У Деснянському районі Києва низка великих мережевих супермаркетів перейшла на цілодобовий режим роботи. Про це повідомляє Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація, інформує «Главком».
Тепер жителі району можуть придбати необхідні продукти, перепочити, зігрітися та підзарядити гаджети навіть вночі.
Мережа «Сільпо»
- вул. Миколи Закревського, 61/2
- вул. Оноре де Бальзака, 91/29а
У магазинах доступно:
- цілодобовий продаж продуктів харчування
- посадкові місця (20–30 осіб), столи для роботи
- можливість підзарядки гаджетів (220 В)
- безкоштовно: чай, цукор, лимон, кип’яток
- мікрохвильова піч для розігріву їжі
- постійна робота генератора та комфортна температура
- підвальні приміщення можуть використовуватись як найпростіші укриття
У нічний час, коли магазини працюють у форматі пункту Незламності, доступний продаж будь-яких товарів, окрім алкоголю та тютюнових виробів.
Мережа Novus
- пр-т Червоної Калини, 85
У магазинах доступно:
- цілодобовий формат роботи
- постійно працює одна каса
- апарати з чаєм та кавою
- додаткові посадкові місця
- можливість підзарядки гаджетів (без потужних пристроїв)
Varus
- вул. Червоної Калини, 44а
У магазинаі доступно:
- цілодобовий продаж продуктів
- чай та кава
- посадкові місця
- можливість підзарядки гаджетів
Мережа «АТБ»
- пр-т Лісовий, 4
- вул. Каштанова, 7
- пр-т Червоної Калини, 60/10
- пр-т Червоної Калини, 89б
- вул. Оноре де Бальзака, 62
- вул. Миколи Лаврухіна, 9
У магазинаі доступно:
- цілодобовий продаж продуктів харчування
- можливість підзарядки гаджетів
- кава, чай та інші напої
Районна влада подякувала бізнесу, який долучився до підтримки киян у складний час.
Нагадаємо, станом на ранок 30 січня 378 багатоповерхівок Києва залишаються без тепла.
Як повідомлялося, після масованої атаки 24 січня 2026 року Деснянський район столиці опинився в епіцентрі комунальної катастрофи. Найскладніша ситуація зафіксована на Троєщині, де через значні пошкодження інфраструктури.
До слова, останніми днями у соцмережах та ЗМІ почала ширитися інформація про нібито загрозу замерзання каналізаційних мереж у Деснянському районі столиці та необхідність облаштування тимчасових вуличних туалетів. У «Київводоканалі» запевняють: підстав для паніки немає.
29 січня компанія ДТЕК «Київські електромережі» повідомила про тимчасове скасування звичних графіків стабілізаційних відключень із розподілом на шість черг. Натомість запроваджується нова система – індивідуальні графіки включень для кожної конкретної адреси.
Зауважимо, на лівобережній частині Києва ситуація з критичною інфраструктурою залишається надскладною. Через виведення з ладу ТЕЦ-6 після атаки 24 січня, житловий масив Троєщина опинився без опалення. Голова Деснянської РДА Максим Бахматов розповів про радикальні заходи, до яких готується район у разі тривалої відсутності води та каналізації,
