Головна Київ Новини
search button user button menu button

Цілодобові супермаркети у Деснянському районі: перелік та адреси

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Цілодобові супермаркети у Деснянському районі: перелік та адреси
Підзарядити телефон вночі та купити продукти тепер можна у низці супермаркетів у Деснянському районі
фото: ДСНС Києва

Де можна купити їжу та підзарядити гаджети вночі

У Деснянському районі Києва низка великих мережевих супермаркетів перейшла на цілодобовий режим роботи. Про це повідомляє Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація, інформує «Главком».

Тепер жителі району можуть придбати необхідні продукти, перепочити, зігрітися та підзарядити гаджети навіть вночі.

Мережа «Сільпо»

  • вул. Миколи Закревського, 61/2
  • вул. Оноре де Бальзака, 91/29а

У магазинах доступно:

  • цілодобовий продаж продуктів харчування
  • посадкові місця (20–30 осіб), столи для роботи
  • можливість підзарядки гаджетів (220 В)
  • безкоштовно: чай, цукор, лимон, кип’яток
  • мікрохвильова піч для розігріву їжі
  • постійна робота генератора та комфортна температура
  • підвальні приміщення можуть використовуватись як найпростіші укриття

У нічний час, коли магазини працюють у форматі пункту Незламності, доступний продаж будь-яких товарів, окрім алкоголю та тютюнових виробів.

Мережа Novus

  • пр-т Червоної Калини, 85

У магазинах доступно:

  • цілодобовий формат роботи
  • постійно працює одна каса
  • апарати з чаєм та кавою
  • додаткові посадкові місця
  • можливість підзарядки гаджетів (без потужних пристроїв)

Varus

  • вул. Червоної Калини, 44а

У магазинаі доступно:

  • цілодобовий продаж продуктів
  • чай та кава
  • посадкові місця
  • можливість підзарядки гаджетів

Мережа «АТБ»

  • пр-т Лісовий, 4
  • вул. Каштанова, 7
  • пр-т Червоної Калини, 60/10
  • пр-т Червоної Калини, 89б
  • вул. Оноре де Бальзака, 62
  • вул. Миколи Лаврухіна, 9

У магазинаі доступно:

  • цілодобовий продаж продуктів харчування
  • можливість підзарядки гаджетів
  • кава, чай та інші напої

Районна влада подякувала бізнесу, який долучився до підтримки киян у складний час. 

Нагадаємо, станом на ранок 30 січня 378 багатоповерхівок Києва залишаються без тепла.

Як повідомлялося, після масованої атаки 24 січня 2026 року Деснянський район столиці опинився в епіцентрі комунальної катастрофи. Найскладніша ситуація зафіксована на Троєщині, де через значні пошкодження інфраструктури.

До слова, останніми днями у соцмережах та ЗМІ почала ширитися інформація про нібито загрозу замерзання каналізаційних мереж у Деснянському районі столиці та необхідність облаштування тимчасових вуличних туалетів. У «Київводоканалі» запевняють: підстав для паніки немає. 

29 січня компанія ДТЕК «Київські електромережі» повідомила про тимчасове скасування звичних графіків стабілізаційних відключень із розподілом на шість черг. Натомість запроваджується нова система – індивідуальні графіки включень для кожної конкретної адреси.

Зауважимо, на лівобережній частині Києва ситуація з критичною інфраструктурою залишається надскладною. Через виведення з ладу ТЕЦ-6 після атаки 24 січня, житловий масив Троєщина опинився без опалення. Голова Деснянської РДА Максим Бахматов розповів про радикальні заходи, до яких готується район у разі тривалої відсутності води та каналізації,

Читайте також:

Теги: Київ продукти робота влада Сільпо супермаркет пункти незламності АТБ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У одному з будинків Шевченківського району через халантість розмерзлася система опалення
+7 градусів у квартирах: мешканці столичної багатоповерхівки стали заручниками байдужості ЖЕКу
12 сiчня, 16:34
Повітряна тривога у Києві тривала 25 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 25 хвилин
14 сiчня, 00:26
У Києві загинув 31-річний рятувальник-верхолаз Олександр Питайчук
У Києві загинув 31-річний рятувальник-верхолаз Олександр Питайчук
25 сiчня, 14:38
Столичні правоохоронці щодня отримують тисячі дзвінків та повідомлень
«Чоловік лізе на зірку» та «НЛО в небі»: найдивніші дзвінки на лінію 102 у Києві
1 сiчня, 15:44
У містах Бровари та Бориспіль спостерігається найскладніша ситуація з електропостачанням на Київщині
У Броварах та Борисполі розгорнуто «Пункти незламності»: адреси
13 сiчня, 08:53
Удар прийшовся по технічному поверху 15-поверхівки у Солом’янському районі. 15 січня 2026 рік
Влучання дрона у 15-поверхівку в Солом’янському районі: поліція показала наслідки
15 сiчня, 10:43
У Департаменті фінансів повідомили, що надали правоохоронцям усі запитувані матеріали та документи у повному обсязі
У Департаменті фінансів КМДА проходять обшуки, директору вручено підозру
23 сiчня, 14:32
Наразі на аварійних об’єктах у Києві працює близько 600 рятувальників
Надскладна ситуація в Києві: рятувальники розгорнули наметові пункти обігріву
25 сiчня, 18:57
РФ атакувала Кривий Ріг, Україна повернула тіла воїнів. Головне за 29 січня 2026 року
РФ атакувала Кривий Ріг, Україна повернула тіла воїнів. Головне за 29 січня 2026 року
Вчора, 21:22

Новини

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 31 січня – 1 лютого
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 31 січня – 1 лютого
Цілодобові супермаркети у Деснянському районі: перелік та адреси
Цілодобові супермаркети у Деснянському районі: перелік та адреси
Україною шириться хвиля масових «мінувань»: які об’єкти під прицілом
Україною шириться хвиля масових «мінувань»: які об’єкти під прицілом
У Києві знайдено муміфіковане тіло чоловіка, якого роками ніхто не шукав
У Києві знайдено муміфіковане тіло чоловіка, якого роками ніхто не шукав
Платіжки за січень будуть іншими. Зеленський дав доручення щодо киян, які залишилися без тепла
Платіжки за січень будуть іншими. Зеленський дав доручення щодо киян, які залишилися без тепла
Комунальна катастрофа на Троєщині. Кличко повідомив нові дані
Комунальна катастрофа на Троєщині. Кличко повідомив нові дані

Новини

ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
Сьогодні, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
Сьогодні, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
Вчора, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
Вчора, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua