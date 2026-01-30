Цілодобові супермаркети у Деснянському районі: перелік та адреси

Підзарядити телефон вночі та купити продукти тепер можна у низці супермаркетів у Деснянському районі

Де можна купити їжу та підзарядити гаджети вночі

У Деснянському районі Києва низка великих мережевих супермаркетів перейшла на цілодобовий режим роботи. Про це повідомляє Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація, інформує «Главком».

Тепер жителі району можуть придбати необхідні продукти, перепочити, зігрітися та підзарядити гаджети навіть вночі.

Мережа «Сільпо»

вул. Миколи Закревського, 61/2

вул. Оноре де Бальзака, 91/29а

У магазинах доступно:

цілодобовий продаж продуктів харчування

посадкові місця (20–30 осіб), столи для роботи

можливість підзарядки гаджетів (220 В)

безкоштовно: чай, цукор, лимон, кип’яток

мікрохвильова піч для розігріву їжі

постійна робота генератора та комфортна температура

підвальні приміщення можуть використовуватись як найпростіші укриття

У нічний час, коли магазини працюють у форматі пункту Незламності, доступний продаж будь-яких товарів, окрім алкоголю та тютюнових виробів.

Мережа Novus

пр-т Червоної Калини, 85

У магазинах доступно:

цілодобовий формат роботи

постійно працює одна каса

апарати з чаєм та кавою

додаткові посадкові місця

можливість підзарядки гаджетів (без потужних пристроїв)

Varus

вул. Червоної Калини, 44а

У магазинаі доступно:

цілодобовий продаж продуктів

чай та кава

посадкові місця

можливість підзарядки гаджетів

Мережа «АТБ»

пр-т Лісовий, 4

вул. Каштанова, 7

пр-т Червоної Калини, 60/10

пр-т Червоної Калини, 89б

вул. Оноре де Бальзака, 62

вул. Миколи Лаврухіна, 9

У магазинаі доступно:

цілодобовий продаж продуктів харчування

можливість підзарядки гаджетів

кава, чай та інші напої

Районна влада подякувала бізнесу, який долучився до підтримки киян у складний час.

Нагадаємо, станом на ранок 30 січня 378 багатоповерхівок Києва залишаються без тепла.

Як повідомлялося, після масованої атаки 24 січня 2026 року Деснянський район столиці опинився в епіцентрі комунальної катастрофи. Найскладніша ситуація зафіксована на Троєщині, де через значні пошкодження інфраструктури.

До слова, останніми днями у соцмережах та ЗМІ почала ширитися інформація про нібито загрозу замерзання каналізаційних мереж у Деснянському районі столиці та необхідність облаштування тимчасових вуличних туалетів. У «Київводоканалі» запевняють: підстав для паніки немає.

29 січня компанія ДТЕК «Київські електромережі» повідомила про тимчасове скасування звичних графіків стабілізаційних відключень із розподілом на шість черг. Натомість запроваджується нова система – індивідуальні графіки включень для кожної конкретної адреси.

Зауважимо, на лівобережній частині Києва ситуація з критичною інфраструктурою залишається надскладною. Через виведення з ладу ТЕЦ-6 після атаки 24 січня, житловий масив Троєщина опинився без опалення. Голова Деснянської РДА Максим Бахматов розповів про радикальні заходи, до яких готується район у разі тривалої відсутності води та каналізації,