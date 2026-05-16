На Закарпатті засудили вихователя інтернату, який намагався продати немовля

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
На Закарпатті засудили вихователя інтернату, який намагався продати немовля
Чоловік двічі зустрічався з матір'ю, фотографував немовля для замовників, зібрав пакет документів і розписав інструкції для перетину кордону
фото: Прокуратура України
Засуджений планував заробити на продажі немовляти близько $25 тис

На Закарпатті до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна засудили колишнього вихователя інтернату. Він намагався продати 11-місячного хлопчика до Іспанії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

За даними правоохоронців, засуджений планував заробити на продажі немовляти близько $25 тис. Він підшукав жительку Житомира, яка перебувала у скрутному становищі, та пообіцяв $5 тис., якщо вона віддасть дитину на нібито «усиновлення» іноземцям.

Чоловік двічі зустрічався з матір'ю, фотографував немовля для замовників, зібрав пакет документів і розписав інструкції для перетину кордону. Зловмисник особисто супроводжував жінку з дитиною до пункту пропуску.

Правоохоронці затримали організатора у червні 2023 року безпосередньо на пункті пропуску «Малі Селменці» під час спроби перетину державного кордону. З того часу він перебуває під вартою.

Засуджений також є фігурантом іншої гучної справи. У червні 2025 року його визнали винним у привласненні понад 6,3 млн гривень державної допомоги.

Ці кошти призначалися родині загиблого військовослужбовця.

Чоловік, користуючись статусом хрещеного батька полеглого бійця, завоював довіру рідних, переказував державні гроші на власні рахунки та витрачав на особисті потреби.

Раніше правоохоронці викрили мешканку Волині, яка намагалася продати шестирічного сина за $25 тис. Наразі жінка перебуває під вартою, а дитина – під наглядом органів опіки.

Також у Сумах поліція затримала жінку за спробу продати свою новонароджену дитину.

