Голова Агентства з держслужби розказала, якими мають бути зарплати у чиновників

За словами голови НАДС, необхідно актуалізувати рівень зарплат і наблизити його до винагороди на типових посадах у приватному секторі

Нацагентство наразі займається реформою оплати праці. Вона полягає у встановленні справедливих окладів на основі класифікації посад. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла голова Нацагентства з держслужби (НАДС) Наталія Алюшина.

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За словами голови НАДС, необхідно актуалізувати рівень зарплат і наблизити його до винагороди на типових посадах у приватному секторі.

«Повністю перейти на ринкові зарплати не зможемо, бо службовці категорії «А» тоді мали би отримувати співставні з ринком 250 тисяч грн. Держбюджет не зможе такого дозволити. Тому при побудові цієї моделі ми опустилися нижче за ринкову медіану і зупинилися на окладі в розмірі 69 тис. грн для першої «сім’ї посад» адміністративного персоналу. Людина, яка йде на посади державного топменеджера, принаймні розумітиме передбачений рівень винагороди», – пояснила Алюшина.

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Як зазначає очільниця Агентства з держслужби, багато хто говорить, що в умовах війни реформа оплати праці не на часі. Мовляв, усі кошти мають йти виключно на оборону.

«Але я завжди у таких дискусіях запитую: хіба державні службовці або посадові особи місцевого самоврядування не залучені до вирішення питань безпеки та оборони? Хто опікується питаннями відновлення енергетики після ракетних обстрілів і забезпечує безпеку АЕС? Хто відповідає за відновлення зруйнованих територій і забезпечує необхідне фінансування?... Переконана, що держслужбовці всіх рівнів – від Кабміну до військових адміністрацій – складають цивільний фронт оборони України», – каже очільниця Нацагентства.

На думку Алюшиної, в Україні спотворене суспільне уявлення про сутність державної служби. Попередні уряди йшли у фарватері громадської думки та бачили в держслужбовцях хабарників.

«Сподіваюся, війна змінила ці хибні уявлення. Бо всі побачили, що люди на держслужбі працюють на межі можливостей. Вважаю, вони заслуговують мати гідну винагороду за роботу. Це засвідчило би визнання суспільством їхніх зусиль», – зазначила голова Агентства з держслужби.

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За словами Наталії Алюшиної, держава не має права бути несправедливою щодо найнятих службовців. Вона визначає їм колосальні кваліфікаційні вимоги, законом обмежує можливість додаткового заробітку, але як роботодавець пропонує неприйнятну зарплату. І фактично цим принижує управлінців, які представляють її інтереси.

Крім того, зарплатні фонди цього року зменшено в середньому на 20%, а інфляція, за даними Нацбанку, сягає майже 30%. Відтак купівельна спроможність держслужбовців вже знизилася наполовину. Є посадовий оклад, надбавка за вислугу років і за ранг державної служби. Якщо досвіду державної служби немає, то службовець отримує базовий оклад – від 9 до 12 тис. грн. З премією – до 14-15 тис. У державних службовців нижньої ланки в регіонах ситуація критична.