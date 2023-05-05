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Чому ЄС продовжить допомагати Україні? Глава євродипломатії дав чітку відповідь

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Чому ЄС продовжить допомагати Україні? Глава євродипломатії дав чітку відповідь
Європейський союз хотів би витрачати бюджетні кошти на своїх громадян
фото з відкритих джерел

Глава євродипломатії Боррель: «ЄС хотів би витрачати на своїх громадян, проте вимушений допомагати Україні» 

Європейський союз хотів би витрачати бюджетні кошти на своїх громадян, а не віддавати Україні. З такою заявою виступив голова євродипломатії Жозеп Боррель під час конференції в Інституті європейського університету (European University Institute), трансляція якої доступна на офіційному сайті організації.

«Євросоюз хотів би витрачати свої гроші на добробут громадян, на лікарні та школи, але ЄС не має вибору», – сказав він, додавши, що умов для дипломатичного вирішення війни в Україні немає, тому європейці продовжать передавати Києву зброю.

Боррель також зізнався, що останнім часом почувається скоріше не головою євродипломатії, а міністром оборони Європейського Союзу.

Раніше він назвав загальну вартість переданих Україні озброєнь. За його словами, Києву було поставлено зброї вже більш ніж на 13 мільярдів євро, а зараз ЄС працює над передачею Києву ще мільйона боєприпасів та закупівлею нових озброєнь.

До кінця поточного року Євросоюз перерахує Україні транш макрофінансової допомоги в обсязі 9 млрд євро. Про це на пресконференції за підсумками другого дня роботи Європейської ради заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, Європейський Союз надасть допомогу з Європейського фонду миру для Збройних сил Республіки Молдова та Сил оборони Грузії. Таке рішення ухвалила Рада ЄС у четвер, 4 травня, для підвищення національної безпеки та стійкості оборони цих країн.

Читайте також:  ЄС негайно розпочинають відправку Україні боєприпасів на мільярд євро – Шмигаль

Теги: Європейський союз гроші Молдова

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