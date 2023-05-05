Чому ЄС продовжить допомагати Україні? Глава євродипломатії дав чітку відповідь

Глава євродипломатії Боррель: «ЄС хотів би витрачати на своїх громадян, проте вимушений допомагати Україні»

Європейський союз хотів би витрачати бюджетні кошти на своїх громадян, а не віддавати Україні. З такою заявою виступив голова євродипломатії Жозеп Боррель під час конференції в Інституті європейського університету (European University Institute), трансляція якої доступна на офіційному сайті організації.

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«Євросоюз хотів би витрачати свої гроші на добробут громадян, на лікарні та школи, але ЄС не має вибору», – сказав він, додавши, що умов для дипломатичного вирішення війни в Україні немає, тому європейці продовжать передавати Києву зброю.

Боррель також зізнався, що останнім часом почувається скоріше не головою євродипломатії, а міністром оборони Європейського Союзу.

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Раніше він назвав загальну вартість переданих Україні озброєнь. За його словами, Києву було поставлено зброї вже більш ніж на 13 мільярдів євро, а зараз ЄС працює над передачею Києву ще мільйона боєприпасів та закупівлею нових озброєнь.

До кінця поточного року Євросоюз перерахує Україні транш макрофінансової допомоги в обсязі 9 млрд євро. Про це на пресконференції за підсумками другого дня роботи Європейської ради заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, Європейський Союз надасть допомогу з Європейського фонду миру для Збройних сил Республіки Молдова та Сил оборони Грузії. Таке рішення ухвалила Рада ЄС у четвер, 4 травня, для підвищення національної безпеки та стійкості оборони цих країн.