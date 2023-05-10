Просив гроші на «евакуацію» поранених: у Києві затримали шахрая

Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі

У Києві затримали чоловіка, який займався шахрайством, прикриваючись званням «військового ЗСУ». Він представлявся побратимом зниклих безвісти солдатів і просив у їхніх родичів гроші на так звану «евакуацію поранених». Про це інформує пресслужба Національної поліції України.

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«Поліцейські встановили, що зловмисник створив акаунт у соцмережі та зв’язувався з родичам безвісно зниклих військовослужбовців ЗСУ, представляючись їхнім товаришем по службі. Чоловік розповідав, що його побратима нібито важко поранено, тож просив гроші на евакуацію», – йдеться в повідомленні.

Порушник ошукав щонайменше шістьох громадян, оцінивши свої «послуги» у 1,5 - 5 тисяч гривень. Правоохоронці затримали його й вилучили мобільний телефон та банківську картку, на яку потерпілі перераховували кошти. Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.

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Раніше повідомлялося, що у результаті комплексних заходів у Києві було викрито адміністратора прокремлівського Телеграм-каналу ворожої пропагандистки Тетяни Монтян, яка публічно виправдовує збройну агресію РФ.

До слова, у Києві судитимуть чоловіка, який ошукував продавців квіткових магазинів. Аби викликати довіру, він одягнув військову форму, хоча до служби у ЗСУ стосунку не має. Тепер йому загрожує до трьох років ув’язнення.