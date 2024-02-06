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Як керівник відділу Нацполіції приховує активи: аналіз декларацій

Катерина Іванова
glavcom.ua
Як керівник відділу Нацполіції приховує активи: аналіз декларацій
У 2022 році «завзброєю» Києва при доході у 935 тисяч гривень придбав квартиру, що коштує від 3 мільйона гривень на вторинному ринку
фото з відкритих джерел

На кінець 2022 року чиновник із сім’єю задекларував 5 земельних ділянок, 4 квартири, будинок, а також рухоме майно. І це все – на зарплату поліцейського

Керівник відділу контролю за обігом зброї ГУНП Києва Юрій Нерух приховує свої активи. Відтоді, як Неруха було призначено на посаду, статки його родини значно зросли. Мартина Богуславець, виконавча директорка антикорупційного центру Інституту законодавчих ідей проаналізувала декларацію посадовця та зауважила, що НАЗК мало б звернути увагу на доходи Неруха.

Статки головного «зброяра» Києва

«Юрій Нерух вже понад 20 років працює в правоохоронних органах. Проте найкраще справи вгору у нього пішли у 2022 році, через рік після призначення начальником відділу контролю за обігом зброї поліції Києва. Про це свідчить декларація правоохоронця», – зауважує експертка.

Так, у 2022 році на дружину поліцейського Жанну Нерух, яка не мала офіційних доходів, оформили квартиру в Києві площею 94,8 кв. м із, вочевидь, занижченою в сотні разів вартістю – лише 15 тисяч гривень, а також Volkswagen Touareg 2016 року за 3 тисячі гривень. Ринкова вартість такої автівки становить понад 20 тисяч доларів – у 250 разів дорожче, ніж купила сім'я Нерух. 

На кінець 2022 року він із сім’єю задекларував 5 земельних ділянок у Черкаській і Київській областях, 4 квартири в Києві, будинок у Черкаській області, а також рухоме майно – авто за 3 тисячі гривень та 450 тисяч гривень готівки. І це все – на зарплату поліцейського, адже як свідчать декларації, доходів інші члени родини із 2016 року не мали. 

Що не так у деклараціях?

«У 2018 році родина Неруха має дохід у 136 тисяч гривень та не має заощаджень. При тому його донька купує автомобіль Hyundai Santa Fe 2012 року за 49 тисяч гривень, батько не декларує автівку. Ринкова ціна такої автівки стартувала від 12 тисяч доларів. 

Декларування автомобілів у той час по 49 тисяч гривень – стара схема, яка дозволяла чиновникам уникати питань щодо доходів, а також розраховуватися готівкою за покупки до 50 тисяч гривень», – наголошує Мартина Богуславець.

Перші заощадження, згідно з декларацією, з'являються у Юрія Неруха у 2019 році – 70 тисяч гривень готівки при зарплаті у 206 тисяч гривень. У наступні роки в сім'ї поліцейського готівки стає більше: у 2020 році – 145 тисяч гривень, у 2021 році – 250 тисяч гривень і найцікавіше, у 2022 році – 450 000. 

Так, у 2022 році «завзброєю» Києва при доході у 935 тисяч гривень зумів придбати квартиру, що коштує від 3 мільйона гривень на вторинному ринку, автомобіль, що за цінами на автомайданчиках стартує від 750 тисяч гривень, виплатити 200 тисяч гривень кредиту та ще й на 200 тисяч гривень збільшити заощадження у готівці.

«Про те, що в декларації «щось не так», демонструє проста математика: 935 000 – 200 000 (кредит) – 200 000 (заощадження) = 535 000. Цих коштів не вистачило б навіть на придбання Volkswagen Touareg, вказаного в декларації, не враховуючи ще квартиру на майже 100 квадратів та витрати на проживання родини», – пояснює виконавча директора центру.

Які схеми використовують, щоб не потрапити під моніторинг НАЗК

Мартина Богуславець зауважує, що зачасту чиновники мають два варіанти декларування майна, дорожчого від офіційних доходів: «Перший – коли вартість квартири, авто «невідомо» або «член сім’ї не надав інформацію». Однак для «свіжих» декларацій такий варіант дуже ризиковий, оскільки це збільшує вірогідність повної перевірки декларації НАЗК.

Другий – занижчення вартості майна. Оскільки у деклараціях не логічно показувати, що вартість придбаного майна перевищує офіційні доходи сім'ї у рази, ціни таких покупок суттєво занижчують». 

У разі декларування майна, що є більшим за вартістю, ніж доходи, у НАЗК можуть виникнути питання щодо наявності необґрунтованих активів. Зокрема, як із колегою Неруха по Київському ГУНП – начальником управління боротьби з наркозлочинністю Олександром Дибовим, в якого виявили 3,9 млн грн необґрунтованих активів.

Таким чином, за словами експертки, аналіз декларацій начальника відділу контролю за обігом зброї ГУНП міста Києва Юрія Неруха демонструє, що заощадження та загальні офіційні доходи поліцейського і його родини можуть бути значно нижчими, ніж реальна вартість набутих активів.

Нагадаємо, НАЗК повідомило, скільки українських чиновників вже показали свої доходи. Декларації за 2021 та 2022 рр мають бути подані до кінця січня наступного року.

Стало відомо, що Нацполіція викрила зловмисників, які розкрадали мільйони, що виділила Румунія. 

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Теги: кредит декларація автомобіль будинок квартира майно батько

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