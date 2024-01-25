Латвія передасть Україні партію автомобілів, конфіскованих у п’яних водіїв

Вартість автомобілів, які отримає Україна, становить понад €100 тис

Уряд Латвії ухвалив рішення безоплатно передати Україні ще 14 автомобілів, конфіскованих у п’яних водіїв. Про це повідомляє Delfi.

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Зазначається, що автомобілі призначені для підрозділів Міноборони України, комунального медичного підприємства в Ізюмському районі Харківської області, Арбузинської сільради Миколаївської області, військової частини Нацгвардії, Кам’янець-Подільської райради Хмельницької області та Китайгородської сільради Хмельницької області.

Йдеться про автомобілі: Volvo XC60 2011 року, Citroen C-Elysee 2016 року, Subaru Legacy 2003 року, Volkswagen Multivan 2005 року, Nissan X-Trail 2009 року, Volkswagen Touran 2007 року, Volvo XC90 2005 року, BMW X5 2010 року, Volkswagen Caddy Life 2008 року, Seat Altea XL 2006 року, Skoda Fabia 2007 року, Ford Galaxy 2008 року, Volkswagen Passat 2007 року, Chevrolet Captiva 2013 року.

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Попередня загальна ринкова вартість цих автомобілів становить понад €100 тис. Вони будуть доставлені з Латвії до України за допомогою так званого «Твіттер-конвою».

Варто додати, що 16 лютого 2023 року Сейм Латвії одноголосно ухвалив зміни до Закону про підтримку цивільного населення України, які дозволяють безоплатно передавати транспортні засоби, конфісковані державою. Тепер цей закон передбачає можливість передати Україні ті транспортні засоби, які були конфісковані в Латвії у водіїв, які перебували за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Станом на середину грудня 2023 року Латвія передала Україні 271 такий автомобіль – їхня вартість оцінюється майже у €1 млн.

До слова, Латвія розпочала процес депортації 985 громадян РФ, які не виконали передбачені імміграційним законодавством країни вимоги. Щоб проживати в Латвії, росіяни мали скласти тест на знання мови або подати заяву на отримання іншого типу посвідки на проживання. Усі, хто не відповідає цим критеріям, отримали лист, де їх просять упродовж двох тижнів залишити країну або оформити легальне перебування в ній.