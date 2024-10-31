Головна Київ Новини
search button user button menu button

Добудова комплексів «Київміськбуду»: Київрада звернулася із проханням до уряду

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Добудова комплексів «Київміськбуду»: Київрада звернулася із проханням до уряду
Київрада на пленарному засіданні розглянула низку питань, повʼязаних зі стабілізацією фінансового стану «Київміськбуду»
фото: з відкритих джерел

На сьогодні за ПрАТ «ХК «Київміськбуд» обліковуються 24 будівельні майданчики

Депутати Київради звернулися до Уряду з проханням бути солідарним з Києвом у вирішенні питання активізації будівництва житлових комплексів ПрАТ «ХК «Київміськбуд». Про це повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень, голова Комісії щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних з діяльністю ПрАТ «ХК «Київміськбуд», Владислав Андронов.

«Комісія щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних з діяльністю «Київміськбуду», розробила проєкт рішення про звернення до Кабінету Міністрів України щодо компенсації ПрАТ «ХК «Київміськбуд» сумарного запланованого збитку, пов’язаного з добудовою проєктів будівництва Української державної будівельної корпорації «Укрбуд», що було підтримано 78 депутатами. Варто відзначити, що значна кількість житлових комплексів зводиться на землях, що перебувають у користуванні силових органів влади. Відповідно до розрахунків очікуваних обсягів житлових площ для розміщення військовослужбовців та членів їхніх сімей, які мають бути безоплатно передані структурам Міністерства оборони України, становлять 16,6 тисяч квадратних метрів житлової нерухомості в столиці. Також понад 6 тисяч квадратних метрів нададуть органам Міністерства внутрішніх справ України. А, отже, відновлення будівництва «Київміськбуду» дозволить частково вирішити питання розселення родин військовослужбовців – учасників бойових дій», – повідомив  Андронов.

Він зауважив, що на початку 2022 року на тлі повномасштабного вторгнення росії в Україну «Київміськбуд» призупинив активну фазу будівництва. Водночас ситуація була ускладнена покладеними на ПрАТ «ХК «Київміськбуд» у 2020 році зобов'язаннями щодо добудови проєктів будівництва житлових комплексів, які первинний забудовник, Українська державна будівельна корпорація «Укрбуд», не зміг побудувати. Добудова здійснюється на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 року № 772-р «Про заходи щодо розв’язання проблем інвесторів житлових комплексів, будівництво яких здійснювалося підприємствами – учасниками Української державної будівельної корпорації «Укрбуд».

На сьогодні за ПрАТ «ХК «Київміськбуд» обліковуються 24 будівельні майданчики. Це понад 120 житлових будинків, 548 674 квадратні метри житлової площі.

За даними аудиторської компанії «Бейкер Тіллі Україна», сумарний запланований збиток компанії, пов'язаний із добудовою проєктів «Укрбуду», становить 2,28 млрд грн за цінами 2023 року. Визначений очікуваний збиток не є результатом власної господарської діяльності, а пов'язаний винятково з добудовою переданих об'єктів.

Зі своєї сторони Київ планує здійснити докапіталізацію товариства на суму 2,56 млрд грн. За відповідний проєкт рішення проголосували 73 депутати на пленарному засіданні Київради.

Нагадаємо, територіальна громада Києва є власником контрольного пакета акцій «Київміськбуду» в кількості 52 910 760 простих бездокументарних іменних акцій. Частка Києва становить 80% статутного капіталу «Київміськбуду».

Як повідомлялося, 31 жовтня, Київрада на пленарному засіданні планує розглянути низку питань, повʼязаних зі стабілізацією фінансового стану ПрАТ «ХК «Київміськбуд». 

Нагадаємо, 26 вересня під будівлею Київської міської держадміністрації відбувся мітинг інвесторів. Люди зверталися до мера Києва Віталія Кличка із вимогою добудувати житло і врятувати «Київміськбуд», 80% акцій якого належать місту Київ.

Раніше новий президент «Київміськбуду» Василь Олійник заявив, що столичний забудовник «Київміськбуд» перебуває на межі банкрутства. 20 тис. сімей залишаються без житла, серед них військовослужбовці та переселенці. Забудовник звернувся за допомогою до Кабміну, утім поки відповіді не надійшло.


 

Теги: Київрада нерухомість будівництво забудова житло громада Укрбуд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Швидкість вітру урагану «Мілтон» на материку сягала 195 км/год
Найсильніший ураган за 100 років, як це було? Свідчення українців, які мешкають у Флориді Тема тижня
11 жовтня, 14:43
Нова база в Польщі є частиною протиракетного щита НАТО
На півночі Польщі буде відкрито базу протиракетної оборони НАТО
12 жовтня, 18:24
Польща візьметься за мінування власних кордонів
Сусідня з Україною країна вирішила замінувати свій східний кордон
15 жовтня, 08:32
Зростання цін на оренду житла в Києві свідчить про відновлення економічної активності міста
У столиці на 60% подорожчала оренда житла: огляд цін
16 жовтня, 15:45
Житло у Чехії продовжує дорожчати
Оренда квартири у Чехії: ціни і тренди
22 жовтня, 06:00
Західні інвестори очікують, що держава якомога швидше вирішить боргову кризу в енергетиці
Інвестори втрачають інтерес до будівництва зеленої енергетики через кризу боргів – Конеченков
28 жовтня, 17:40
Правопорушниці загрожує позбавлення волі
Продала квартиру, а після спалила її: поліцейські викрили одеситку у злочині
25 жовтня, 14:29
Київ з цінами на первинному ринку за останні пів року виріс на 10% і займає друге місце в рейтингу
Де в Україні найдорожче первинне житло: огляд цін
29 жовтня, 06:00
Пожежа спалахнула на верхніх поверхах будинку
У Києві палає один із найвищих житлових будинків (відео)
28 жовтня, 12:39

Новини

Добудова комплексів «Київміськбуду»: Київрада звернулася із проханням до уряду
Добудова комплексів «Київміськбуду»: Київрада звернулася із проханням до уряду
Через прогнозовану негоду в Києві приспущено головний прапор країни
Через прогнозовану негоду в Києві приспущено головний прапор країни
Кур’єр у військовій формі: у Києві ділки вигадали схему торгівлі амфетамінами
Кур’єр у військовій формі: у Києві ділки вигадали схему торгівлі амфетамінами
Приватизація готелю «Україна»: новий власник перерахував 3 млрд грн до бюджету
Приватизація готелю «Україна»: новий власник перерахував 3 млрд грн до бюджету
Збитки у понад 614 тис. грн: столичний посадовець нажився на ремонті парку «Молодіжний»
Збитки у понад 614 тис. грн: столичний посадовець нажився на ремонті парку «Молодіжний»
Київ готує масштабний ремонт доріг у 2025 році
Київ готує масштабний ремонт доріг у 2025 році

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
89K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 жовтня: ситуація на фронті
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 жовтня 2024
29K
Український агент пробрався до командного пункту 37-ї бригади росіян
18K
Стало відомо, скільки бійців цього місяця повернулися на службу після самовільного залишення частини
14K
Запущена КНДР балістична ракета встановила рекорд
6098
Прогноз магнітних бур на 31 жовтня – 2 листопада: якою буде сонячна активність

Новини

Кремль залучає війська з КНДР через проблеми в Росії – генерал Девід Петреус
Сьогодні, 16:21
Росія не зупиниться, якщо її не зупинити – військовий ЗСУ з Фінляндії
Сьогодні, 15:15
Російське вторгнення призвело до зростання громадянської свідомості молоді – дослідження
Сьогодні, 14:16
Покоління війни. У Києві розпочався Безпековий Форум для молоді (трансляція)
Сьогодні, 10:59
Росіяни вбили авіабомбою дитину в Харкові, відбулось засідання Радбезу ООН: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Хмарно, але без опадів: прогноз погоди на 31 жовтня
Сьогодні, 06:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua