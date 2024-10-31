Добудова комплексів «Київміськбуду»: Київрада звернулася із проханням до уряду

На сьогодні за ПрАТ «ХК «Київміськбуд» обліковуються 24 будівельні майданчики

Депутати Київради звернулися до Уряду з проханням бути солідарним з Києвом у вирішенні питання активізації будівництва житлових комплексів ПрАТ «ХК «Київміськбуд». Про це повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень, голова Комісії щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних з діяльністю ПрАТ «ХК «Київміськбуд», Владислав Андронов.

«Комісія щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних з діяльністю «Київміськбуду», розробила проєкт рішення про звернення до Кабінету Міністрів України щодо компенсації ПрАТ «ХК «Київміськбуд» сумарного запланованого збитку, пов’язаного з добудовою проєктів будівництва Української державної будівельної корпорації «Укрбуд», що було підтримано 78 депутатами. Варто відзначити, що значна кількість житлових комплексів зводиться на землях, що перебувають у користуванні силових органів влади. Відповідно до розрахунків очікуваних обсягів житлових площ для розміщення військовослужбовців та членів їхніх сімей, які мають бути безоплатно передані структурам Міністерства оборони України, становлять 16,6 тисяч квадратних метрів житлової нерухомості в столиці. Також понад 6 тисяч квадратних метрів нададуть органам Міністерства внутрішніх справ України. А, отже, відновлення будівництва «Київміськбуду» дозволить частково вирішити питання розселення родин військовослужбовців – учасників бойових дій», – повідомив Андронов.

Він зауважив, що на початку 2022 року на тлі повномасштабного вторгнення росії в Україну «Київміськбуд» призупинив активну фазу будівництва. Водночас ситуація була ускладнена покладеними на ПрАТ «ХК «Київміськбуд» у 2020 році зобов'язаннями щодо добудови проєктів будівництва житлових комплексів, які первинний забудовник, Українська державна будівельна корпорація «Укрбуд», не зміг побудувати. Добудова здійснюється на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 року № 772-р «Про заходи щодо розв’язання проблем інвесторів житлових комплексів, будівництво яких здійснювалося підприємствами – учасниками Української державної будівельної корпорації «Укрбуд».

На сьогодні за ПрАТ «ХК «Київміськбуд» обліковуються 24 будівельні майданчики. Це понад 120 житлових будинків, 548 674 квадратні метри житлової площі.

За даними аудиторської компанії «Бейкер Тіллі Україна», сумарний запланований збиток компанії, пов'язаний із добудовою проєктів «Укрбуду», становить 2,28 млрд грн за цінами 2023 року. Визначений очікуваний збиток не є результатом власної господарської діяльності, а пов'язаний винятково з добудовою переданих об'єктів.

Зі своєї сторони Київ планує здійснити докапіталізацію товариства на суму 2,56 млрд грн. За відповідний проєкт рішення проголосували 73 депутати на пленарному засіданні Київради.

Нагадаємо, територіальна громада Києва є власником контрольного пакета акцій «Київміськбуду» в кількості 52 910 760 простих бездокументарних іменних акцій. Частка Києва становить 80% статутного капіталу «Київміськбуду».

Як повідомлялося, 31 жовтня, Київрада на пленарному засіданні планує розглянути низку питань, повʼязаних зі стабілізацією фінансового стану ПрАТ «ХК «Київміськбуд».

Нагадаємо, 26 вересня під будівлею Київської міської держадміністрації відбувся мітинг інвесторів. Люди зверталися до мера Києва Віталія Кличка із вимогою добудувати житло і врятувати «Київміськбуд», 80% акцій якого належать місту Київ.

Раніше новий президент «Київміськбуду» Василь Олійник заявив, що столичний забудовник «Київміськбуд» перебуває на межі банкрутства. 20 тис. сімей залишаються без житла, серед них військовослужбовці та переселенці. Забудовник звернувся за допомогою до Кабміну, утім поки відповіді не надійшло.



