Як змінювався розмір мінімальної зарплати протягом 25 років: інфографіка

Минулого року, незважаючи на війну, мінімальна зарплата, як і було заплановано у держбюджеті, зросла вдвічі

В Україні почали обговорювати можливе підвищення мінімальної зарплати у 2024 році. Як повідомила Федерація профспілок, на спеціальному засіданні робочої комісії Міністерство економіки запропонувало попередній варіант – 7651 грн (плюс 14% порівняно з нинішньою). «Слово і діло» дослідило, як змінювався розмір мінімальної зарплати в Україні у гривнях та доларах.

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На початок 1997 року, коли в Україні вже увійшла в обіг гривня, мінімальна зарплата становила лише 15 грн або трохи більше $8. У 1998-му мінімалка була на рівні 45 грн або приблизно $18,36.

У 1999 та 2000 роках мінімальна зарплата була однаковою – 74 грн. Враховуючи середньорічний курс, це $17,91 та $13,6 в еквіваленті.

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У період «долара по п'ять» мінімальна зарплата в Україні змінювалася так: 2001 рік – 118 грн ($21,97), 2002 рік – 140 грн ($26,26), 2003 рік – 185 грн ($34,7) , 2004 рік – 205 грн ($38,6), 2005 рік – 262 грн ($51,17), 2006 рік – 350 грн (69,3), 2007 рік – 400 грн ($79,2), 2008 рік – 515 грн ($97,72).

У коротку епоху «долара по сім» – з 2009 до 2013 року включно – мінімальна зарплата зросла до 1147 грн або $143,55.

На початок 2014 року мінімалка становила 1218 грн, але через зростання курсу її доларовий еквівалент знизився до $102,43.

У 2015 році мінімальна зарплата зберіглася на тому ж рівні, а ось середньорічний курс долара зріс майже до 22 грн. Тож у доларах мінімалка стала вдвічі меншою – $55,76.

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У 2017 році мінімальна зарплата зросла більш ніж удвічі і в гривнях, і в доларах – 3200 грн або $120,3.

На початок 2018 року мінімалка становила 3 тис. 723 грн ($136,87), у 2019 році – 4173 грн ($161,43), у 2020 році – 4723 грн ($175,18), у 2021 році – 6 тис. грн ($219,86).

Минулого року, незважаючи на війну, мінімальна зарплата, як і було заплановано у держбюджеті, зросла вдвічі. На початку року її розмір становив 6500 грн або $200,98.

Потім у жовтні мінімалку підвищили до 6700 грн, такий її розмір збережеться протягом усього 2023 року. У перерахунку за середнім курсом це трохи більше $183.

Раніше повідомлялося, що розмір мінімальної зарплати в наступному році може зрости.