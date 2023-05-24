Як змінилися зарплати українців за останній рік: офіційні дані

Річна інфляція у березні становила 21,3%, що означає падіння реальної зарплати приблизно на 18%

У порівнянні з березнем 2022 року зарплата зросла на 3,1%

Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за перший квартал 2023 року. Цей показник відповідно до закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» враховується для розрахунку пенсії. Про це йдеться на сайті фонду.

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Таким чином середня зарплата склала у:

січні – 12 644 грн;

лютому – 12 794 грн;

березні – 13 423 грн.

У порівнянні з березнем 2022 року зарплата зросла на 3,1%. Рік тому вона становила 13 016 грн.

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Водночас річна інфляція у березні становила 21,3%, що означає падіння реальної зарплати приблизно на 18%.

Раніше повідомлялося, що уряд затвердив нові зарплати медикам на прифронтових територіях та в зоні бойових дій. Постанова діятиме до кінця 2023 року.

До слова, навесні 2023 року в Україні було проведено масштабну індексацію пенсій, підвищилися виплати окремим групам пенсіонерів. На червень цього року підвищення пенсій не заплановане, однак дехто все-таки отримає більше коштів.