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Нацагентство державної служби підрахувало, як збідніли чиновники за останній рік

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Нацагентство державної служби підрахувало, як збідніли чиновники за останній рік
Алюшина: «Зараз 30% складає стала частка заробітної плати і 70% – варіативна. І це є підставою для маніпуляцій»
фото з відкритих джерел

Якщо досвіду державної служби немає, то службовець отримує базовий оклад – від 9 до 12 тис. грн, з премією – до 14-15 тис.

Зарплатні фонди цього року зменшено в середньому на 20%, а інфляція, за даними Нацбанку, сягає майже 30%. Відтак купівельна спроможність держслужбовців вже знизилася наполовину. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла голова Нацагентства з держслужби (НАДС) Наталія Алюшина.

«Є посадовий оклад, надбавка за вислугу років і за ранг державної служби. Якщо досвіду державної служби немає, то службовець отримує базовий оклад – від 9 до 12 тис. грн. З премією – до 14-15 тис. У державних службовців нижньої ланки в регіонах, як я казала, ситуація критична», – зазначила очільниця Агентства з держслужби.

На думку Алюшиної, виправити ситуацію мають три урядові законопроєкти, зареєстровані у Верховній Раді.

Перший – комплексний № 6496, який вносить зміни до закону «Про державну службу». У ньому йдеться про конкурсну процедуру, інформаційну систему управління ресурсами й так далі. Поки що його розгляд в парламенті відкладений.

Другий – № 6504 «Про службу в органах місцевого самоврядування» готувався два роки. 2 травня законопроєкт підтримала Верховна Рада. Його розробляли та супроводжували, аби запровадити відкриту, професійну, політично неупереджену й ефективну службу. Результатом прийняття цього закону мало б стати уникнення різних трактувань.

Третій законопроєкт щодо впровадження єдиних підходів оплати праці державних службовців на основі класифікації посад – № 8222 – запроваджує класифікацію посад відповідно до функціонального напрямку з урахуванням рівня відповідальності та складності роботи. Також цей законопроєкт мінімізує корупційні ризики, запроваджуючи іншу модель і систему оплати праці.

«Зараз 30% складає стала частка заробітної плати і 70% – варіативна. І це є підставою для маніпуляцій. Документ дзеркально змінює це співвідношення. Плюс необхідно приймати вторинне законодавство, яке в Нацагентства з держслужби уже розроблене, але його подальшому впровадженню завадила війна», – пояснила голова НАДС.

Нагадаємо, Нацагентство наразі займається реформою оплати праці. Вона полягає у встановленні справедливих окладів на основі класифікації посад.

До слова, до повномасштабного вторгнення головним чинником, який гальмував розвиток публічної служби, був низький рівень винагороди.

Читайте також: Голова Нацагентства з держслужби Наталія Алюшина: Чиновники категорії «А» мали би отримувати по 250 тис.
Теги: державна служба зарплата Наталія Алюшина

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