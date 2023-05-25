Нацагентство державної служби підрахувало, як збідніли чиновники за останній рік

Алюшина: «Зараз 30% складає стала частка заробітної плати і 70% – варіативна. І це є підставою для маніпуляцій»

Якщо досвіду державної служби немає, то службовець отримує базовий оклад – від 9 до 12 тис. грн, з премією – до 14-15 тис.

Зарплатні фонди цього року зменшено в середньому на 20%, а інфляція, за даними Нацбанку, сягає майже 30%. Відтак купівельна спроможність держслужбовців вже знизилася наполовину. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла голова Нацагентства з держслужби (НАДС) Наталія Алюшина.

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«Є посадовий оклад, надбавка за вислугу років і за ранг державної служби. Якщо досвіду державної служби немає, то службовець отримує базовий оклад – від 9 до 12 тис. грн. З премією – до 14-15 тис. У державних службовців нижньої ланки в регіонах, як я казала, ситуація критична», – зазначила очільниця Агентства з держслужби.

На думку Алюшиної, виправити ситуацію мають три урядові законопроєкти, зареєстровані у Верховній Раді.

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Перший – комплексний № 6496, який вносить зміни до закону «Про державну службу». У ньому йдеться про конкурсну процедуру, інформаційну систему управління ресурсами й так далі. Поки що його розгляд в парламенті відкладений.

Другий – № 6504 «Про службу в органах місцевого самоврядування» готувався два роки. 2 травня законопроєкт підтримала Верховна Рада. Його розробляли та супроводжували, аби запровадити відкриту, професійну, політично неупереджену й ефективну службу. Результатом прийняття цього закону мало б стати уникнення різних трактувань.

Третій законопроєкт щодо впровадження єдиних підходів оплати праці державних службовців на основі класифікації посад – № 8222 – запроваджує класифікацію посад відповідно до функціонального напрямку з урахуванням рівня відповідальності та складності роботи. Також цей законопроєкт мінімізує корупційні ризики, запроваджуючи іншу модель і систему оплати праці.

«Зараз 30% складає стала частка заробітної плати і 70% – варіативна. І це є підставою для маніпуляцій. Документ дзеркально змінює це співвідношення. Плюс необхідно приймати вторинне законодавство, яке в Нацагентства з держслужби уже розроблене, але його подальшому впровадженню завадила війна», – пояснила голова НАДС.

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Нагадаємо, Нацагентство наразі займається реформою оплати праці. Вона полягає у встановленні справедливих окладів на основі класифікації посад.

До слова, до повномасштабного вторгнення головним чинником, який гальмував розвиток публічної служби, був низький рівень винагороди.