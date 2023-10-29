Як отримувати 800 грн надбавки до пенсії: роз'яснення

Деякі пенсіонери можуть розраховувати на надбавку в розмірі 837 гривень

Пенсіонери віком 80 років і старше можуть розраховувати на додаткові виплати

Деякі пенсіонери можуть щомісячно отримувати додаткові 800 грн. Про це пише видання «На пенсії».

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Надбавка до пенсії в розмірі 800 грн. призначається пенсіонерам, які досягли 80 років, проживають самостійно і залишилися без піклування з боку близьких. Розмір доплати становить 40% від прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність. Цьогоріч такий прожитковий мінімум склав 2093 гривні. Таким чином, деякі пенсіонери можуть розраховувати на надбавку в розмірі 837 гривень.

Хто може оформити доплату

Для отримання щомісячної надбавки до пенсії в розмірі 800 грн громадяни мають відповідати таким критеріям:

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досягти 80 років і більше;

проживати самостійно;

потребувати постійного стороннього догляду за станом здоров’я;

отримувати пенсію за віком.

Якщо громадянину виплачують пенсію, наприклад, за інвалідністю, він не матиме права на такий вид доплати. Необхідність постійного стороннього догляду має бути підтверджена висновками лікарів та документально. В іншому випадку таку доплату можуть не нарахувати.

Які документи потрібно надати

Щоб отримати доплату 800 грн, окрім заяви, пенсіонери мають надати такий пакет документів:

висновок лікарсько-консультативної комісії) в якому зазначено, що заявник потребує постійного стороннього догляду;

паспорт;

ідентифікаційний номер;

витяг з Пенсійного фонду про те, що пенсіонер не отримує надбавки з догляду до пенсії.

Нагадаємо, що українці, які не знімали гроші зі своїх рахунків понад півроку, залишаться без виплат.

Як повідомлялося, у 2024 році в Україні проведуть пенсійну реформу. Вона передбачає нову систему нарахування пенсій.Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович заявила, що новий принцип забезпечить збільшення виплат у пенсіонерів. Пенсії перерахують «практично всім громадянам», які вийшли на пенсію пізніше ніж через три роки з моменту реформи.