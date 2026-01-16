Головна Світ Соціум
Скільки грошей потрібно для комфортного життя у Польщі: названо суми

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Скільки грошей потрібно для комфортного життя у Польщі: названо суми
фото з відкритих джерел

Мінімальна зарплата у Польщі у 2026 році складає близько 42 тис грн. 

Наразі багато українців перебувають у Польщі. Життя за кордоном вимагає чимало грошей. Експерти підрахували, скільки коштів потрібно для комфортного життя у Польщі. Про це пише «Главком» із посиланням на Migrant.info.pl.

Витрати у Польщі необхідні для різних сфер життя, як, наприклад оренди помешкання чи закупівлі продуктів. Фінансистка Марта Камінська підрахувала загальні витрати на місяць для життя однієї особи у Польщі. Сума витрат склала від zł3,5 тис. близько (40 тис. грн)  до zł6 тис. (близько 70 тис. грн). 

Скільки грошей потрібно для життя у Польщі

  • Оренда однокімнатної квартири: від zł1,8 тис. до zł3 тис. У Варшаві – від zł3 тис.
  • Комунальні послуги та інтернет: zł400 – zł800.
  • Продукти харчування: zł900 – zł1,3 тис.
  • Громадський транспорт: орієнтовно zł150 – zł300.
  • Інші витрати, як одяг, особисті потреби, розваги тощо – zł300 – zł600.

Водночас мінімальна зарплата у Польщі у 2026 році складає близько zł3 605 тис., близько 42 тис грн.

Нагадаємо, що уряд Польщі підготував законопроєкт, який передбачає поступове згортання спеціальних заходів підтримки для українських біженців, введених у 2022 році. За новими правилами, після 4 березня 2026 року українці будуть прирівняні до інших іноземців, і до них застосовуватимуться загальні норми, що діють для всіх мігрантів.

Також повідомлялося, що у Польщі українські біженці зможуть перейти на тимчасове перебування.Ухвалений закон щодо умов перебування громадян України в Польщі чекає на підпис президента. Нові положення запроваджують можливість зміни статусу з тимчасового захисту, який отримували біженці від війни, на тимчасове перебування.

Теги: Польща зарплата гроші біженці українці за кордоном

