Залучили помічника нардепа: НАБУ викрило схему розкрадання на шинах для військових літаків

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
фото з відкритих джерел

Власник товариства закуповував продукцію напряму у виробників через підконтрольну та зареєстровану в ЄС компанію

НАБУ і САП скерували до суду справу щодо заволодіння коштами Міноборони України на суму понад 27 млн гривень під час закупівлі шин до армійських літаків. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Зазначається, що перед судом постануть екс-помічник народного депутата України, колишні посадовці Міноборони та підприємець.

За даними слідства, керівники структурних підрозділів Командування Сил логістики ЗСУ посприяли перемозі приватного товариства в тендерах на закупівлю авіаційних комплектуючих. 
 
Для імітації конкуренції до торгів допускали лише «своїх» учасників. Пропозиції інших відхиляли або викривляли, навіть якщо вони були вигідніші.

Власник товариства закуповував продукцію напряму у виробників через підконтрольну та зареєстровану в ЄС компанію. Потім уже через свою фірму перепродавав її за завищеними в 2-3 рази цінами.

Допомагав йому в цьому помічник народного депутата України. Він, своєю чергою, слідкував, щоб Міноборони сплачувало всі рахунки за укладеними контрактами. У результаті схеми ЗСУ переплатили за комплектуючі 27,3 млн гривень.

Схему викрили в червні 2025 року за сприяння Служби безпеки України.

Нагадаємо, 31 грудня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування у справі про корупцію в Мінрегіоні. Слідство підозрює колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова та ще п’ятьох осіб. 

До слова, колишній віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов також підозрюється у незаконному збагаченні. Зазначається, що експосадовець був серед осіб, які відвідували так звану «пральню».

