На Куп'янщині ЗСУ взяли в полон громадянина Куби з чудернацьким позивним

На Куп'янщині ЗСУ взяли в полон громадянина Куби з чудернацьким позивним
Джоанді розповів, що перш ніж потрапити на війну, він пропрацював вісім місяців у Москві
фото: скріншот із відео

Кубинця мали депортувати з Росії додому, але відправили на війну в Україну

На Куп'янщині 127-ма окрема важка механізована Харківська бригада взяла в полон громадянина Куби Джоанді Депалазу із позивним Ніхто. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сторінку бригади.

Джоанді розповів, що перш ніж потрапити на війну, він пропрацював вісім місяців у Москві, хоч його віза у Росії була дійсна лише три місяці.

«Бути нелегалом у Москві – нелегко, тому що поліція щодня прочісує місто. Вони кажуть: «Або давай нам гроші, або ми депортуємо тебе чи відправимо на війну», – розповів полонений.

За його словами, він не підписував контракт для участі у війні, тому його мали депортувати на Кубу. А через шість днів його відвезли на фронт. Після того як його відправили на війну в Україні, він не бачив ні своїх документів, ні грошей. До Куп'янська чоловік потрапив у серпні 2025 року.

У полон кубинця та ще двох громадян РФ взяв український військовий. Під час евакуації росіянам вдалося втекти, а Джоанді залишився з бійцем. Той відвів полоненого кубинця до будинку місцевої жительки, де йому надали допомогу.

«Можливо, я повернуся до своєї країни, можливо ні. Я впевнений, що потраплю до в'язниці десь на 20 років, тому що Куба і Росія – друзі. У мене немає майбутнього», – додав полонений.

Раніше полонений окупант із села Хохол розповів, чому пішов воювати. 

Також українські військові знищили значну кількість особового складу противника, який намагався проникнути в тил ЗСУ через газові комунікації.

