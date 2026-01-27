Головна Країна Суспільство
Куди поділися гроші, зібрані з українців на музей Івана Марчука? Відповідь керівниці благодійного фонду

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар

У травні 2026 року легендарному художнику сучасності Івану Марчуку має виповнитися 90 років
фото: glavcom.ua

П’ять років тому глядачі концерту італійського тенора Бочеллі та великого концерту до Дня незалежності донатили на музей

Керівниця благодійного фонду «Модерн Арт Фаундейшн» Лідія Лісімова відмовилася надати інформацію про збір пожертв українців на створення музею легендарного художника Івана Марчука. Про це йдеться у публікації «Главкома» «На руїнах Музею Івана Марчука. Що обіцяла українська влада і куди зникли гроші?».

Готуючи матеріал про створення музею на честь видатного митця, «Главком» зацікавився масштабним збором коштів, який відбувся до 30-го Дня незалежності України у 2021 році.

Тоді під егідою благодійного фонду «Модерн Арт Фаундейшн» (попередня назва – «Марчук Арт Фаундейшн») відбувся концерт італійського тенора Андреа Бочеллі в Києві.

До того ж благодійний захід відвідав президент Володимир Зеленський із дружиною, де підкреслив значущість події: «Місія заходу – благодійна. Зібрані кошти будуть спрямовані на створення центру сучасного мистецтва – музею Івана Марчука».

Збір пожертв на музей Марчука на концерті видатного тенора не зупинився, він продовжився на головному святковому концерті, який 24 серпня 2021 року пройшов на багатотисячному стадіоні «Олімпійський». На ньому виступили усі топові зірки шоубізнесу – Софія Ротару, Ірина Білик, Ніна Матвієнко, «Океан Ельзи» та інші.

Щоб потрапити на святковий концерт, треба було сплатити  до 2700 грн. Цю суму називали благодійним внеском. Оскільки усі вторговані кошти організатори обіцяли направити на розбудову центру сучасного мистецтва – музею Івана Марчука.

Реагуючи на прохання «Главкома», керівниця благодійного фонду Лідія Лісімова спочатку пообіцяла надати фінансові довідки до 25 грудня 2025 року. Але потім раптово передумала: «Вибачте, але ми не надамо вам цю інформацію, маємо на це право».

Згодом пані Лісімова надіслала ще одну відповідь на запит «Главкома». Цього разу на офіційному бланку. Однак інформаційна цінність документа нульова:Лісімова відмовилася повідомляти про зібрані кошти з українців на музей імені Марчука, оскільки «запитувана інформація не належить до публічної та містить конфіденційні фінансові та договірні дані».

Нагадаємо, що у травні 2026 року легендарному художнику сучасності Івану Марчуку має виповнитися 90 років. Він є лауреатом Національної премії України імені Т. Г. Шевченка та членом наукової ради Міжнародної академії сучасного мистецтва в Римі.

У радянські часи довго не міг офіційно виставляти свої твори та зазнавав утисків і переслідувань з боку КДБ. У 1989-2001 роках мешкав у Австралії, Канаді та США. У 2007-му потрапив до рейтингу «100 геніїв сучасності» британської газети The Daily Telegraph.

У 2021 році Іван Марчук удостоївся відзнаки президента «Національна легенда України». Нагороду вручено за «визначні особисті заслуги у становленні Незалежної України і зміцненні її державності, вагомий внесок у розвиток національного мистецтва».

Доробок митця налічує понад 5 тисяч творів, він провів більше 150 персональних і близько 50 колективних виставок. Середня ціна полотна – $5-10 тис. Влітку 2024 року картину Івана Марчука «Зійшов місяць над Дніпром» було продано за рекордні для творів цього художника $300 тис. на аукціоні Goldens у Києві. У 2022 році інша картина Марчука «Сад спокуси» реалізована за $120 тис. на благодійному аукціоні.

 

 

 

 



