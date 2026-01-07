Головна Світ Політика
search button user button menu button

Чехія надіслала Україні значні пожертви після скандальної промови чеського посадовця

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Чехія надіслала Україні значні пожертви після скандальної промови чеського посадовця
Чехія відреагувала донатами на антиукраїнську заяву спікера чеського парламенту
фото з відкритих джерел

Чималі донати після антиукраїнської заяви чеського посадовця отримала організації «Подарунок для Путіна»

Після того як спікер чеського парламенту Томіо Окамура у своєму новорічному звернені зробив антиукраїнську заяву, на рахунок ініціативи Dárek pro Putina (Подарунок для Путіна) надійшли значні пожертви. Про це повідомив у коментарі «Укрінформу» лідер організації Мартін Ондрачек, передає «Главком».

«Окамура опублікував свою промову 1 січня вранці, й того дня ми отримали 780 тис. крон (майже 26,5 тис. євро), 2 січня – 954 тис. крон (32,35 тис. євро) – це надзвичайно високі суми – враховуючи, що ще були різдвяні свята, і багато людей зробили для нас подарунки, які вони надіслали ще в грудні», – розповів Мартін Ондрачек. Наприклад, минулого року в цей період до фонду надійшли донати в розмірі 162 тис. крон та 191 тис. крон.

За словами Мартіна Ондрачека, такі донати чеська організація часто отримує після гучних скандалів, наприклад образ чи погроз в сторону Україні. Також це не залежить від того, хто та кому їх сказав.

Мартін Ондрачек зауважив, що в грудні 2025 року організації вдалося зібрати 61 млн крон. Проте поки що січень цього року залишається найгіршим за кількістю донатів. Чеська ініціатива «Подарунок для Путіна» (Dárek pro Putina) збирає кошти на військову допомогу України.

Нагадаємо, як спікер Палати депутатів Чехії Томіо Окамура виступив із критикою на адресу українського керівництва, західних партнерів та допомоги Україні, заявивши, що Прага не повинна постачати зброю Києву, а кошти краще спрямовувати на власних громадян. Окамура заявив, що «державні гроші повинні йти на пенсіонерів, інвалідів і сім'ї з дітьми, а не на підтримку війни за кордоном».

Також повідомлялося, що після антиукраїнської заяви чеського спікера у Чехії понад 41,2 тис. людей підписали лист із вибаченнями за нещодавню антиукраїнську заяву чеського спікера палати депутатів Томіо Окамури. 

Раніше «Главком» писав про те, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив про зміцнення діалогу з чеським МЗС після скандальних заяв спікера нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамури. Сибіга розповів, що провів переговори з чеським очільником МЗС Петром Мацінкою. 

Читайте також:

Теги: гроші Чехія скандал Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Морською рукою – підводними дронами «Sub Sea Baby» – 13 управління ДВКР СБУ спільно з ВМСУ створили черговий прецедент
Україна перетворює чорноморську карету Росії на гарбуз
16 грудня, 2025, 13:53
Чи стане Трамп загрозою для власної країни?
Трамп не зупинить розпад путінської імперії, але може зруйнувати США
15 грудня, 2025, 17:22
Очікувана вартість робіт – понад мільярд гривень
Будівництво СІЗО під Борисполем: у кошторисі виявлено 9 млн грн переплати. Розслідування
10 грудня, 2025, 17:55
«Букет хвороб» змінює оцінку придатності до служби в армії
Міноборони підготувало виключення деяких хвороб з переліку тих, які визначають придатність до служби в армії
19 грудня, 2025, 16:10
Зеленський розповів про долю генерала, який доповів Путіну про захоплення Куп'янська
Російський генерал, що доповідав Путіну про «захоплення» Куп’янська, зник – Зеленський
20 грудня, 2025, 15:14
Засідання з радниками з нацбезпеки: Кислиця розкрив деталі першої сесії
Засідання з радниками з нацбезпеки: Кислиця розкрив деталі першої сесії
3 сiчня, 14:14
Зеленський наполягає на стабільному фінансуванні Збройних сил України та посиленні їхньої протиповітряної оборони
Зеленський готовий відвести війська з лінії фронту, але є умова – FT
28 грудня, 2025, 18:50
Україна не визнала легітимність Мадуро після сфальсифікованих виборів
Офіційно. Україна відреагувала на події у Венесуелі
3 сiчня, 15:48
Петр Павел прокоментував скандальну заяву спікера чеського парламенту
Президент Чехії відреагував на антиукраїнську заяву спікера чеського парламенту
3 сiчня, 10:51

Політика

Чехія надіслала Україні значні пожертви після скандальної промови чеського посадовця
Чехія надіслала Україні значні пожертви після скандальної промови чеського посадовця
США захопили російський танкер після тривалого переслідування – Reuters
США захопили російський танкер після тривалого переслідування – Reuters
У Чехії з будівлі парламенту знято прапор України. Речниця уряду назвала причину
У Чехії з будівлі парламенту знято прапор України. Речниця уряду назвала причину
Франція готує план на випадок захоплення Гренландії США
Франція готує план на випадок захоплення Гренландії США
Трамп покривлявся під час промови (відео)
Трамп покривлявся під час промови (відео)
Переговори у Парижі: Буданов повідомив, що вже є конкретні результати
Переговори у Парижі: Буданов повідомив, що вже є конкретні результати

Новини

Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
Вчора, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
Вчора, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua