Чехія надіслала Україні значні пожертви після скандальної промови чеського посадовця

Чималі донати після антиукраїнської заяви чеського посадовця отримала організації «Подарунок для Путіна»

Після того як спікер чеського парламенту Томіо Окамура у своєму новорічному звернені зробив антиукраїнську заяву, на рахунок ініціативи Dárek pro Putina (Подарунок для Путіна) надійшли значні пожертви. Про це повідомив у коментарі «Укрінформу» лідер організації Мартін Ондрачек, передає «Главком».

«Окамура опублікував свою промову 1 січня вранці, й того дня ми отримали 780 тис. крон (майже 26,5 тис. євро), 2 січня – 954 тис. крон (32,35 тис. євро) – це надзвичайно високі суми – враховуючи, що ще були різдвяні свята, і багато людей зробили для нас подарунки, які вони надіслали ще в грудні», – розповів Мартін Ондрачек. Наприклад, минулого року в цей період до фонду надійшли донати в розмірі 162 тис. крон та 191 тис. крон.

За словами Мартіна Ондрачека, такі донати чеська організація часто отримує після гучних скандалів, наприклад образ чи погроз в сторону Україні. Також це не залежить від того, хто та кому їх сказав.

Мартін Ондрачек зауважив, що в грудні 2025 року організації вдалося зібрати 61 млн крон. Проте поки що січень цього року залишається найгіршим за кількістю донатів. Чеська ініціатива «Подарунок для Путіна» (Dárek pro Putina) збирає кошти на військову допомогу України.

Нагадаємо, як спікер Палати депутатів Чехії Томіо Окамура виступив із критикою на адресу українського керівництва, західних партнерів та допомоги Україні, заявивши, що Прага не повинна постачати зброю Києву, а кошти краще спрямовувати на власних громадян. Окамура заявив, що «державні гроші повинні йти на пенсіонерів, інвалідів і сім'ї з дітьми, а не на підтримку війни за кордоном».

Також повідомлялося, що після антиукраїнської заяви чеського спікера у Чехії понад 41,2 тис. людей підписали лист із вибаченнями за нещодавню антиукраїнську заяву чеського спікера палати депутатів Томіо Окамури.

Раніше «Главком» писав про те, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив про зміцнення діалогу з чеським МЗС після скандальних заяв спікера нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамури. Сибіга розповів, що провів переговори з чеським очільником МЗС Петром Мацінкою.