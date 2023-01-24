Євро подорожчало: курс валют в Україні на 24 січня

На міжбанку долар купують по 36,56 грн, а продають – по 36,93 грн

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 24 січня. Таким чином долар коштує 36,56. Євро – 39,75 (+20 коп.).

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На міжбанку долар купують по 36,56 грн, а продають – по 36,93 грн. Євро купують 39,72 грн, а продають за 40,11 грн.

Курс долара в банках:

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«Приватбанк» – 39,70 грн – 40,20 грн;

«Ощадбанк» – 40,15 грн – 40,80 грн;

Укрексімбанк» – 40,10 грн – 40,60 грн;

«Райффайзен» – 39,90 грн – 40,50 грн;

ПУМБ – 40,00 грн – 41,00 грн.

Курс євро в банках:

«Приватбанк» – 42,25 грн – 43,25 грн;

«Ощадбанк» – 42,25 грн – 43,20 грн;

«Укрексімбанк» – 42,80 грн – 43,60 грн;

«Райффайзен» – 42,20 грн – 43,00 грн;

ПУМБ – 43,00 грн – 42,00 грн.

Раніше повідомлялося, що найближчим часом Національний банк України буде намагатися уникнути корекції курсу гривні до долара. НБУ може тримати офіційний курс долара незмінним до кінця третього кварталу наступного року, коли очікують завершення гарячої фази війни з Росією, після якої з’явиться змога повертатися до гнучкого курсоутворення.