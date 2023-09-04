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Кабмін назвав фахівців, яким буде найлегше знайти роботу в Україні

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Кабмін назвав фахівців, яким буде найлегше знайти роботу в Україні
Уряд України збільшив цього року держзамовлення на підготовку деяких фахівців
фото: Kovel.media

В Україні прямо зараз не вистачає працівників за деякими спеціальностями 

Уряд України збільшив цього року держзамовлення на підготовку деяких фахівців на 3,5 тис. місць. Зокрема, державним коштом навчать соціальних працівників та спеціалістів робітничих спеціальностей, інформує Міносвіти.

У публікації йдеться, що готуватимуть більше медичних фахівців: медиків, психологів та реабілітологів.

У міністерстві зазначили: «Держзамовленням на підготовку фахівців ми не лише реагуємо на нинішні потреби країни – ми враховуємо і наші потреби на майбутнє: масштабне відновлення та модернізація вимагатиме залучення великої кількості працівників робітничих спеціальностей, інженерно-технічних фахівців, IT-фахівців».

У державному замовленні також визначено «пріоритетні галузі підготовки фахівців найпотрібніших спеціальностей». Серед них:

  • педагогічні;
  • інженерно-технічні;
  • природознавчі.

У Держслужбі зайнятості розповіли, що на сьогодні в Україні вже не вистачає фахівців деяких професій. Таким чином, за наявності освіти та певних навичок легше влаштуватися на відповідні посади, наприклад, лікарям загальної практики. Крім того, роботодавці активно шукають:

  • лікарів-терапевтів;
  • слюсарів-електриків;
  • слюсарів-сантехніків;
  • електромонтерів;
  • токарів.

Нагадаємо, у Верховній Раді готують до ухвалення спеціальний закон, який забезпечить окремий режим тримання для тих, кого повертатимуть з-за кордону до України під час війни. Це дозволить запустити механізм екстрадиції насамперед для українських топкорупціонерів, а згодом черга надійде і до тих, хто переховується за кордоном від мобілізації.

Також «Главком» розповідав, що на українців чекає немаленька винагорода у разі, якщо завдяки їх повідомленню суд визнає корупціонера винним і ухвалить рішення про стягнення коштів. Викривача чекає виплата 10% від суми штрафу, але не більше 14 млн гривень.

Теги: Міністерство освіти і науки робота

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