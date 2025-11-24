Головна Країна Події в Україні
На кордонах України запроваджено нові правила для вантажівок

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
На кордонах України запроваджено нові правила для вантажівок
На кордонах України запроваджено нові правила для вантажівок
фото з відкритих джерел

Оновлення системи «єЧерга» дозволяє продовжувати час прибуття до кордону раз на 60 днів та вводить обмеження для порушників

З понеділка, 24 листопада, на українських кордонах почали діяти нові правила для вантажних транспортних засобів. Оновлення системи «єЧерга» має на меті уникати затримок, штучного збільшення черг і покращити умови для добросовісних перевізників. Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

В оновлених правилах передбачається, що тривалість продовження вантажівок лишається незмінною – 4,6,8 або 10 годин.

«Це допоможе уникати ситуацій, коли продовження використовували для «підбору» зручного часу або відкладання перетину через вихідні», – наголосили у відомстві.

Якщо під час однієї черги користувач замінить тягач і використає продовження для обох авто, система зараховуватиме його окремо для кожного. Наступна можливість продовження з’явиться через 60 днів.

Серед інших оновлень передбачено, що для вантажівки (тягача) неможливо створити нову чергу протягом 14 днів, якщо було вчинено порушення, зокрема двічі поспіль скасування черги у статусі «в’їзд до ПП», двічі поспіль неприбуття до пункту пропуску та двічі поспіль відбулося скасування черги протягом 30 днів черги за добу до в’їзду. 
 
Порушення будуть відображатись в кабінеті користувача в «єЧерзі».
 
У такий спосіб Мінрозвитку прагне вирішити проблеми, які призводять до штучного збільшення черги, неможливості прогнозувати рух, затримок і різкого пришвидшення черги (особливо у вихідні), погіршення умов для добросовісних перевізників.

Нагадаємо, що Міністерство розвитку громад та територій та Європейська комісія домовились про продовження угоди про лібералізацію вантажних перевезень на 15 місяців. «Транспортний безвіз» діятиме до березня 2027 року. Українські перевізники та перевізники Європейського Союзу і надалі не потребуватимуть спеціальних дозволів для виконання двосторонніх і транзитних перевезень. 

