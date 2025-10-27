Естонія виділяє €150 тис. на підтримку енергосистеми України

Естонія вже раніше надала Україні близько €700 тис. для підтримки енергетики

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна оголосив про виділення €150 тис. на підтримку енергетичного сектору України напередодні зимового періоду. Це стало відомо під час пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою в Києві 27 жовтня, пише «Главком».

Естонський міністр зазначив, що його країна вже раніше надала Україні близько €700 тис. для підтримки енергетики. З огляду на посилення російських атак на енергетичну інфраструктуру, ця нова допомога стане важливою для забезпечення стабільної роботи енергосистеми України.

«Зима вже наближається, а Росія продовжує тероризувати цивільне населення, здійснюючи жорстокі удари по енергетичних об'єктах», — додав Тсахкна.

До слова, The Economist повідомляє, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру України набирають нових масштабів.

Кремль активно використовує дешеві дрони Shahed та ракети для завдання точкових ударів по електричних мережах країни. З приходом зими Росія прагне зруйнувати ключові елементи енергетичної системи, сподіваючись зробити великі частини України непридатними для життя

Головна мета Путіна – спровокувати масову еміграцію й паніку. Саме для цього РФ майже кожного дня атакує об'єкти енергетичної інфраструктури та газосховища. Російський диктатор зараз діє більш цинічно та жорстоко, адже не може досягти бажаних цілей війни.

Водночас через нещодавні атаки Росії на енергетичну структуру України, генератори та зарядні станції зросли в ціні. Цього жовтня в порівнянні рік до року ціни зросли на 60%.

Державна податкова служба України (ДПС) звернулася до українських магазинів, які продають пристрої резервного живлення за підвищеними цінами, щоб ті припинили штучне підняття вартості на техніку.