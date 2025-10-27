Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Естонія виділяє €150 тис. на підтримку енергосистеми України

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Естонія виділяє €150 тис. на підтримку енергосистеми України
Естонія виділяє €150 тис. на підтримку енергосистеми України
фото: Urmas Luik

Естонія вже раніше надала Україні близько €700 тис. для підтримки енергетики

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна оголосив про виділення €150 тис. на підтримку енергетичного сектору України напередодні зимового періоду. Це стало відомо під час пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою в Києві 27 жовтня, пише «Главком».

Естонський міністр зазначив, що його країна вже раніше надала Україні близько €700 тис. для підтримки енергетики. З огляду на посилення російських атак на енергетичну інфраструктуру, ця нова допомога стане важливою для забезпечення стабільної роботи енергосистеми України.

«Зима вже наближається, а Росія продовжує тероризувати цивільне населення, здійснюючи жорстокі удари по енергетичних об'єктах», — додав Тсахкна.

До слова, The Economist повідомляє, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру України набирають нових масштабів.

Кремль активно використовує дешеві дрони Shahed та ракети для завдання точкових ударів по електричних мережах країни. З приходом зими Росія прагне зруйнувати ключові елементи енергетичної системи, сподіваючись зробити великі частини України непридатними для життя

Головна мета Путіна – спровокувати масову еміграцію й паніку. Саме для цього РФ майже кожного дня атакує об'єкти енергетичної інфраструктури та газосховища. Російський диктатор зараз діє більш цинічно та жорстоко, адже не може досягти бажаних цілей війни.

Водночас через нещодавні атаки Росії на енергетичну структуру України, генератори та зарядні станції зросли в ціні. Цього жовтня в порівнянні рік до року ціни зросли на 60%.

Державна податкова служба України (ДПС) звернулася до українських магазинів, які продають пристрої резервного живлення за підвищеними цінами, щоб ті припинили штучне підняття вартості на техніку. 

Теги: енергетика гроші Естонія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Графіки відключення світла 27 жовтня 2025 року запроваджено у низці областей
Графіки відключення світла 27 жовтня 2025 року запроваджено у низці областей
Вчора, 09:27
4 березня 1990 року в Україні пройшли перші демократичні вибори
Екскерівник Київради назвав традиційно найдемократичніші райони столиці
24 жовтня, 20:37
Україна також доклала зусиль, аби російський газ повністю зник із європейського ринку
Зеленський оголосив про повну капітуляцію «Газпрому» в Європі
20 жовтня, 11:33
Французи не хочуть ризикувати грошима у власній країні
Французькі мільйонери масово виводять кошти із країни
20 жовтня, 08:51
При дефіциті в системі в столиці застосовуються аварійні відключення
Енергетична криза у столиці. Начальник Київської військової адміністрації просить світ про допомогу
18 жовтня, 16:58
Інструктору загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років
У Києві затримано інструктора автошколи, який за $4,5 тис. обіцяв «домовитись» про бронювання
15 жовтня, 15:06
Експерт зазначив, що без вирішення критичних проблем жодна реформа енергоринку не буде повноцінною
Боргова криза та прайс-кепи гальмують розвиток енергоринку – експерт
14 жовтня, 15:15
Від ДСНС залучались 18 одиниць техніки та 70 вогнеборців
Масовано атака на Одесу: пошкоджена енергетична інфраструктура, є постраждалі
11 жовтня, 09:42
Київ отримає можливість вражати енергетику Росії
Київ зможе бити по енергетиці РФ. Вашингтон пояснив, які карти дасть Україні
3 жовтня, 12:30

Економіка

Естонія виділяє €150 тис. на підтримку енергосистеми України
Естонія виділяє €150 тис. на підтримку енергосистеми України
Імпорт картоплі з Польщі та Німеччини обвалили ціни на українському ринку
Імпорт картоплі з Польщі та Німеччини обвалили ціни на українському ринку
Російська авіація не витримує санкційного тиску – розвідка
Російська авіація не витримує санкційного тиску – розвідка
Бессент: США та Китай остаточно узгодили угоду щодо TikTok 
Бессент: США та Китай остаточно узгодили угоду щодо TikTok 
Словаччина виступила проти використання заморожених активів РФ для фінансування України
Словаччина виступила проти використання заморожених активів РФ для фінансування України
Росія стала аутсайдером на нафтовому ринку – розвідка
Росія стала аутсайдером на нафтовому ринку – розвідка

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua