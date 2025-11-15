Головна Світ Політика
Трамп спрогнозував кінець війни в Україні

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Трамп спрогнозував кінець війни в Україні
Трамп наголосив, що Сполучені Штати продовжують тиснути на Росію
фото: АР

Глава Білого дому також зазначив, що за останній місяць у війні загинули 25 тис. молодих солдатів

Президент США Дональд Трамп вкотре наголосив, що йому вдалося врегулювати вже вісім конфліктів, залишається лише покінчити з війною Росії в Україні. Очільник Білого дому висловив упевненість, що бойові дії припиняться найближчим часом. Про це він сказав під час інтерв'ю для GB News, пише «Главком».

У розмові з журналісткою Дональд Трамп зазначив, що ця війна взагалі не мала початися. Він назвав протистояння «кривавою та жахливою бійнею», зауваживши, що світ не бачив нічого подібного з часів Другої світової.

«Це буде вирішено. Сподіваюся, що скоро», – сказав Трамп.

Глава Білого дому також зазначив, що за останній місяць у війні загинули 25 тис. молодих солдатів.

Дональд Трамп наголосив, що Сполучені Штати продовжують тиснути на Росію через Індію та через нафту, оскільки деякі країни поступово припиняють купувати російські енергоресурси.

«Поки Росія продає нафту, вона має кошти на війну. Але я вірю, що ми це завершимо», – підкреслив президент США.

Дональд Трамп традиційно повторив, що якби він був президентом (у 2022 році), цього б ніколи не сталося, адже, за його словами, він мав справді добрі відносини з російським диктатором Путіним і думав, що з ним буде легше.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп визнав свою невдачу в спробах закінчити війну Росії з Україною. У Білому домі вважають, що намагання США змусити країни знайти компроміси були безрезультатними через відмову України віддавати території та «амбіції» Росії. Про це пише «Главком» із посиланням на The Atlantic.

Відомо, що Дональд Трамп висловив розчарування щодо свого провалу в завершені війни між Росію та Україною. Адже попри тиск на країни йому не вдалося досягти бажаного. У виданні йдеться про те, що президент США не повністю оцінив прагнення та рішучість Путіна, який є одержимий захопленням незалежних територій України, аби порушити її суверенітет.

Теги: росія війна Дональд Трамп Україна

