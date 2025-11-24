Головна Гроші Особисті фінанси
Національний кешбек: змінено перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У програмі «Національний кешбек» уже беруть участь понад 7,5 млн українців
Оновлені умови витрачання діятимуть до 30 червня 2026 року

З 22 листопада змінено перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші, отримані за програмою Національний кешбек. Ці зміни викликані потребою синхронізувати її роботу з державною програмою «Зимова підтримка». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінекономіки.

Кошти, накопичені на картці Національного кешбеку, можна використати на такі категорії товарів і послуг:

  • комунальні послуги;
  • поштові послуги;
  • харчові продукти в магазинах та супермаркетах;
  • лікарські засоби та медичні вироби;
  • книги та іншу друковану продукцію;
  • благодійність – зокрема на донати для ЗСУ та інші доброчинні цілі.

Частина оновлених категорій стане доступною одразу: витрачати кошти на ліки, медичні вироби, книжки та іншу друковану продукцію можна вже зараз.

Оновлення пов’язане з особливостями роботи політики «Зимова підтримка», зокрема, виплати 1 тис. грн для всіх громадян, яка також надійде на картку Національного кешбеку. Тож категорії витрат в обох програмах вирішили уніфікувати. Завдяки цьому обидві програми працюватимуть коректно, а кошти державної підтримки будуть спрямовані передусім на базові й необхідні витрати.

Оновлені умови витрачання діятимуть до 30 червня 2026 року.

У програмі «Національний кешбек» уже беруть участь понад 7,5 млн українців, які отримали понад 4 млрд грн виплат. До неї долучилися понад 1870 українських виробників у різних галузях. Наразі кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю близько 400 тис. зареєстрованих у програмі товарів українського виробництва у торгових точках-партнерах. Перевірити товар можна через сканер у застосунку «Дія» або на сайті «Зроблено в Україні».

Як приєднатися до програми?  

Покупцеві для участі в програмі необхідно зареєструватися в застосунку «Дія», де обрати один із 20 банків-учасників програми та відкрити в ньому картку Національний кешбек. Під час оформлення картки слід дати згоду на обробку транзакцій, а після відкриття – перевірити в «Дії», чи коректно обрана картка. Продавці та виробники мають подати заяву про приєднання на порталі «Дія»,  щоб долучитися до програми.

Нагадаємо, 21 листопада розпочався прийом заявок на отримання 6,5 тис. грн у межах програми «Зимова підтримка». Її зможуть отримати громадян, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах. Гроші можна витратити протягом 180 днів з моменту зарахування винятково на одяг і взуття, лікарські засоби та вітаміни.

Згодом 18 листопада «Укрпошта» розпочала прийом заявок на виплату 1 тис. грн у межах програми «Зимова підтримка». Допомога надається усім громадянам України, які перебувають на території країни (включно з дітьми, за яких заявку подають батьки/опікуни).

Як повідомлялося, перші виплати за програмою «Зимова підтримка» почнуться цього тижня. Кошти можна буде використовувати до кінця червня 2026 року. Але оформити заявку на підтримку потрібно до Різдва – 24 грудня.

