Комітет Ради доручив уряду розробити механізм підвищення зарплат вчителів

З 1 вересня 2026 року щомісячний оклад педагогів середньої, професійної та фахової передвищої освіти має становити не менше трьох мінімальних зарплат

Також передбачено поступове підвищення на 50% зарплат наукових, педагогічних і науково-педагогічних працівників у вищих навчальних закладах

Бюджетний комітет Верховної Ради України доручив Кабінету Міністрів опрацювати правку до проєкту бюджету-2026, яка передбачає підвищення заробітної плати вчителів. Згідно з правкою №1076, з 1 вересня 2026 року щомісячний оклад педагогів середньої, професійної та фахової передвищої освіти має становити не менше трьох мінімальних зарплат. Про це повідомив голова комітету з питань освіти Сергій Бабак, передає «Главком».

«Наша головна мета – щоб з 1 вересня 2026 року вчителі отримували мінімум три мінімальні заробітні плати», – написав він у своєму телеграм-каналі.

Згідно з пропозицією групи народних депутатів, підвищення зарплат має здійснюватися через зміни в структурі оплати праці та систему нарахувань. Як зазначив Бабак, без цих змін підвищення зарплат залишалося б лише на папері.

Бюджетний комітет також врахував інші правки, зокрема перенаправлення 53 млрд грн з програми «підвищення престижності праці педагогів» на освітню субвенцію, що, на думку нардепів, дозволить забезпечити використання коштів саме на підвищення зарплат вчителів. Також передбачено поступове підвищення на 50% зарплат наукових, педагогічних і науково-педагогічних працівників у вищих навчальних закладах.

Всі ці рішення потребують додаткового фінансування, оскільки підвищення зарплат на 30% з 1 січня 2026 року та новий рівень окладів з 1 вересня обійдуться державному бюджету в додаткові 20 мільярдів гривень.

Нагадаємо, у Верховній Раді пропонують закласти у держбюджет на 2026 рік зарплати для викладачів університетів від 30 до 40 тис. грн, щоб утримати кадри у вищій освіті та стимулювати розвиток науки й інновацій.

До слова, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про підвищення доплат за роботу в несприятливих умовах для вчителів, які працюють у прифронтових територіях. Розмір виплати зросте з 2000 грн до 4000 грн (5200 грн до сплати податків) на місяць.