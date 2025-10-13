Стефанчук і Гетманцев пропонують нові зарплати для науковців: до 40 тис. грн

Базові оклади будуть залежати від вченого звання, додатково передбачені надбавки за стаж, науковий ступінь та заслуги

У Верховній Раді пропонують закласти у держбюджет на 2026 рік зарплати для викладачів університетів від 30 до 40 тис. грн, щоб утримати кадри у вищій освіті та стимулювати розвиток науки й інновацій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

«Разом із Русланом Стефанчуком подали пропозиції до проєкту бюджету-2026 зі справедливими зарплатними ставками для викладачів, які відповідають вимогам закону, зокрема статті 61 Закону України «Про освіту». Принцип простий: чим вища кваліфікація та професійна майстерність працівника, тим вищою має бути його оплата. Це забезпечує чесний зв’язок між зростанням компетентності та доходу», – написав Гетманцев.

«Наші університети втрачають людей. Коли зарплата низька, то викладачі або їдуть за кордон, або змушені підробляти не за фахом. Молоді науковці не бачать сенсу лишатися, а студенти узагалі не розуміють – навіщо розпочинати наукову кар’єру. У підсумку маємо мінімальну мотивацію навчати, гіршу якість навчання та «старіння» колективів. Як це зупинити? Потрібні чесні й прозорі зарплати, прив’язані до кваліфікації, звання та стажу», – зазначив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Наша ініціатива щодо базових окладів для викладачів (без надбавок) передбачає: асистент/викладач – 30 000 грн, старший викладач – 33 000 грн, доцент – 36 300 грн, професор – 39 930 грн».

Він наголосив, що до цих сум додаються законні надбавки за ступінь, звання та стаж. «Мета проста: втримати й повернути людей у вищу освіту та розгорнути інновації й науку через прозорі, справедливі оклади і стабільні інвестиції в університети», – зазначив голова комітету».

Нагадаємо, що у 2026 році зарплати педагогів в Україні зростуть на 50%. Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що підвищення відбуватиметься двома етапами: перший – на 30% з 1 січня, другий – на 20% з 1 вересня. Станом на липень 2025 року середня зарплата вчителів становила близько 16 тис. грн, при цьому уряд уже надає додаткові надбавки в розмірі 2 тис. грн.

Міністерство освіти та науки України розробляє механізм підвищення зарплат вчителям у 2026 році. Міністр Оксен Лісовий повідомив, що у проєкті держбюджету закладено додаткові 53 млрд грн для підвищення оплати праці педагогів. За його словами, підвищення зарплат уже задеклароване, а точна модель нарахування буде визначена перед голосуванням бюджету в парламенті.