Стефанчук зареєстрував у Раді законопроєкт про перейменування копійки на шаг

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Згідно з документом, витрати на виготовлення нових монет не збільшаться
фото з відкритих джерел

Законопроєкт передбачає поступовий перехід без одномоментного вилучення копійок

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про перейменування копійки на шаг. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на проєкт №14093.

Проєкт подав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у співавторстві з заступником спікера парламенту Олександро Корнієнком та віцеспікеркою Оленою Кондратюк. Автори документа зазначають, що назва «копійка» має вороже, пострадянське та російське походження. Тоді як «шаг» – питомо українська назва, що вживалася ще за часів Гетьманщини та УНР.

Законопроєкт передбачає поступовий перехід без одномоментного вилучення копійок. Водночас копійка та шаг певний час перебуватимуть в обігу паралельно.

Зазначається, що витрати на виготовлення нових монет не збільшаться, оскільки використовуватиметься те ж обладнання. За оцінками НБУ, додаткових видатків із бюджету не знадобиться.

Нагадаємо, глава Нацбанку заявив, що перехід від копійок до шагів не потребує додаткових витрат із державного бюджету та мав би відбутися ще з проголошенням незалежності України. Однак у той час бракувало політичної волі, хоча ще у 1992 році було викарбувано пробну партію шагів.

До слова, новина про зміну назв розмінних монет з копійки на шаг очікувано спровокувала обговорення в мережі. Люди як підтримували таке рішення, так і не розуміли його доцільності.

Теги: Верховна Рада Національний банк гроші Руслан Стефанчук

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
