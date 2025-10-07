Єврокомісія пояснила, як можна використати заморожені активи Росії – Reuters

Як відомо, конфіскація суверенних активів за міжнародним правом заборонена, тому ЄС шукає спосіб обійти це обмеження

Європейський Союз розробляє механізм, який дозволить фінансувати оборону та відбудову України за рахунок заморожених на Заході російських активів центрального банку. Про це повідомляє «Главком» із посилання на Reuters.

Європейська комісія представила план, що дає можливість урядам країн-членів використати до €185 млрд з приблизно €210 млрд російських коштів, які наразі перебувають під замороженням у Європі. Це дозволить залучити значну частину російських резервів без їхньої прямої конфіскації, що є «червоною лінією» для багатьох європейських столиць і Європейського центрального банку.

Попри політичну підтримку ініціативи, деякі країни, зокрема Бельгія, вимагають чіткішої оцінки юридичних та фінансових ризиків. У країні розташований центральний депозитарій цінних паперів Euroclear, де зберігається більшість цих активів.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Euroclear утримував облігації, належні Центробанку РФ. Після їхнього погашення отримані кошти були заморожені через санкції ЄС. Зараз депозитарій інвестує ці гроші в Європейський центральний банк.

Єврокомісія пропонує, щоб Euroclear інвестував кошти у облігації з нульовим купоном, випущені самою Комісією під гарантії країн ЄС. Отримані гроші пропонується спрямувати Україні у вигляді так званої «репараційної позики». Київ повертатиме її лише після того, як отримає репарації від Росії в межах майбутньої мирної угоди. Це дозволить Україні використати кошти вже зараз, не чекаючи офіційних виплат із Москви.

Спершу розглядалася ідея створення окремої компанії (SPV), яка б управляла цими коштами, але в Єврокомісії вирішили, що простіше буде здійснювати перекази безпосередньо через її рахунок.

Загалом, у світі заморожено близько $300 млрд (€256,59 млрд) російських суверенних активів, із яких €210 млрд припадає на Європу, а €185 млрд – саме на Euroclear. Близько €176 млрд уже перетворено на готівку, ще €9 млрд у вигляді цінних паперів мають бути погашені у 2026-2027 роках.

Таким чином, ЄС фактично матиме у своєму розпорядженні €185 млрд, які можуть бути використані для кредитування України. Перед остаточним рішенням Брюссель чекає на оцінку Міжнародного валютного фонду щодо фінансових потреб України у 2026-2027 роках. За розрахунками Фінляндії та Швеції, ці потреби становитимуть близько 130 мільярдів євро.

Росія формально збереже право на свої активи в Euroclear, тоді як сам депозитарій отримає у своєму балансі облігації ЄС на таку ж суму. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ризики будуть колективно розподілені між державами-членами, оскільки операція має бути повністю гарантована урядами ЄС.

У Брюсселі також сподіваються, що до ініціативи приєднаються всі 27 країн-членів і держави «Великої сімки» пропорційно до розміру їхніх економік. Водночас розуміють, що Угорщина може відмовитися брати участь через тісні зв’язки з Москвою, тому Єврокомісія готова продовжити роботу над планом навіть без участі Будапешта.

Раніше міністри фінансів країн G7 провели онлайн-зустріч та ухвалили рішення вжити додаткових скоординованих заходів для тиску на Росію.

У повідомлення зазначено, що дії Росії, зокрема порушення повітряного простору НАТО, збільшення нападів на цивільне населення та пошкодження урядових і дипломатичних будівель, є неприпустимими і підривають міжнародні зусилля щодо мирного врегулювання.