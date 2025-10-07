Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Єврокомісія пояснила, як можна використати заморожені активи Росії – Reuters

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Єврокомісія пояснила, як можна використати заморожені активи Росії – Reuters
У світі заморожено близько $300 млрд (€256,59 млрд) російських суверенних активів
фото: Мінфін

Як відомо, конфіскація суверенних активів за міжнародним правом заборонена, тому ЄС шукає спосіб обійти це обмеження

Європейський Союз розробляє механізм, який дозволить фінансувати оборону та відбудову України за рахунок заморожених на Заході російських активів центрального банку. Про це повідомляє «Главком» із посилання на Reuters

Європейська комісія представила план, що дає можливість урядам країн-членів використати до €185 млрд з приблизно €210 млрд російських коштів, які наразі перебувають під замороженням у Європі. Це дозволить залучити значну частину російських резервів без їхньої прямої конфіскації, що є «червоною лінією» для багатьох європейських столиць і Європейського центрального банку.

Попри політичну підтримку ініціативи, деякі країни, зокрема Бельгія, вимагають чіткішої оцінки юридичних та фінансових ризиків. У країні розташований центральний депозитарій цінних паперів Euroclear, де зберігається більшість цих активів.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Euroclear утримував облігації, належні Центробанку РФ. Після їхнього погашення отримані кошти були заморожені через санкції ЄС. Зараз депозитарій інвестує ці гроші в Європейський центральний банк.

Єврокомісія пропонує, щоб Euroclear інвестував кошти у облігації з нульовим купоном, випущені самою Комісією під гарантії країн ЄС. Отримані гроші пропонується спрямувати Україні у вигляді так званої «репараційної позики». Київ повертатиме її лише після того, як отримає репарації від Росії в межах майбутньої мирної угоди. Це дозволить Україні використати кошти вже зараз, не чекаючи офіційних виплат із Москви.

Спершу розглядалася ідея створення окремої компанії (SPV), яка б управляла цими коштами, але в Єврокомісії вирішили, що простіше буде здійснювати перекази безпосередньо через її рахунок.

Загалом, у світі заморожено близько $300 млрд (€256,59 млрд) російських суверенних активів, із яких €210 млрд припадає на Європу, а €185 млрд – саме на Euroclear. Близько €176 млрд уже перетворено на готівку, ще €9 млрд у вигляді цінних паперів мають бути погашені у 2026-2027 роках.

Таким чином, ЄС фактично матиме у своєму розпорядженні €185 млрд, які можуть бути використані для кредитування України. Перед остаточним рішенням Брюссель чекає на оцінку Міжнародного валютного фонду щодо фінансових потреб України у 2026-2027 роках. За розрахунками Фінляндії та Швеції, ці потреби становитимуть близько 130 мільярдів євро.

Росія формально збереже право на свої активи в Euroclear, тоді як сам депозитарій отримає у своєму балансі облігації ЄС на таку ж суму. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ризики будуть колективно розподілені між державами-членами, оскільки операція має бути повністю гарантована урядами ЄС.

У Брюсселі також сподіваються, що до ініціативи приєднаються всі 27 країн-членів і держави «Великої сімки» пропорційно до розміру їхніх економік. Водночас розуміють, що Угорщина може відмовитися брати участь через тісні зв’язки з Москвою, тому Єврокомісія готова продовжити роботу над планом навіть без участі Будапешта.

Раніше міністри фінансів країн G7 провели онлайн-зустріч та ухвалили рішення вжити додаткових скоординованих заходів для тиску на Росію. 

У повідомлення зазначено, що дії Росії, зокрема порушення повітряного простору НАТО, збільшення нападів на цивільне населення та пошкодження урядових і дипломатичних будівель, є неприпустимими і підривають міжнародні зусилля щодо мирного врегулювання.

Теги: Єврокомісія санкції гроші Європейський Союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Феміда орієнтує підозрювану на укладання угоди про визнання винуватості
Розвилка Тетяни Крупи. Ексголова МСЕК має шанс не сісти за ґрати… Судові хроніки
15 вересня, 13:15
Бессент заявив про готовність США натиснути на Путіна
США готові посилити тиск на Росію, але є умова
7 вересня, 16:58
США пропонують мита в розмірі 50-100% проти ключових торгових партнерів РФ
США пропонує G7 економічний удар по Росії через Китай та Індію – FT
12 вересня, 05:38
Країни G7 обговорюють конфіскацію російських активів для допомоги Україні
Країни G7 обговорюють конфіскацію російських активів для допомоги Україні
13 вересня, 04:14
Рубіо визнав відсутність прогресу в переговорах з Росією
Рубіо визнав відсутність прогресу в переговорах з Росією
16 вересня, 00:38
США вже запровадили тарифи на індійські товари через закупівлю російської нафти
Міністр фінансів США назвав два терміни закінчення війни: яка умова зупинить Москву
16 вересня, 08:58
Старі гроші і документи ілюструють як змінювалися окупаційні режими на Львівщині
У Дрогобичі під час ремонту банку знайдено старовинні гроші та цінні папери
13 вересня, 19:17
Джон Болтон: «Казати, що ми будемо чекати на європейців – це те саме, що очікувати на Годо»
Ексрадник Трампа розкритикував Рубіо за відмовки щодо санкцій проти РФ
24 вересня, 11:54
Антоніу Кошта скликає неформальну зустріч лідерів ЄС
Голова Євроради скликає лідерів ЄС: обговорять підтримку України
19 вересня, 15:25

Економіка

Єврокомісія пояснила, як можна використати заморожені активи Росії – Reuters
Єврокомісія пояснила, як можна використати заморожені активи Росії – Reuters
Financial Times пояснив, як Росія змогла обійти санкції США
Financial Times пояснив, як Росія змогла обійти санкції США
Молдова під’єдналася до системи європлатежів
Молдова під’єдналася до системи європлатежів
Bitcoin оновив рекорд вартості: скільки тепер коштує криптомонета
Bitcoin оновив рекорд вартості: скільки тепер коштує криптомонета
У США з'явиться монета з зображенням Трампа (фото)
У США з'явиться монета з зображенням Трампа (фото)
Україна готує нові санкції проти компаній і осіб, що працюють на російський ВПК
Україна готує нові санкції проти компаній і осіб, що працюють на російський ВПК

Новини

Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua