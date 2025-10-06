Мінкульт роздав 145 мільйонів на фільми про військових: куди виділено найбільше грошей

Міністерство культури замовило низку документальних і художніх проєктів, що висвітлюють героїзм українських військових та роль тилу під час війни

Цього року Мінкульт запускає низку фільмів і серіалів про українських військових. Замовлення отримали компанії-переможці мистецького конкурсу, які створюватимуть відеопродукцію про події війни, героїзм військових та вплив конфлікту на цивільне життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Наші гроші.

ДП «Центр захисту інформаційного простору України» Мінкульту в липні–вересні підписало 43 договори на виробництво відеоінформаційної продукції про українських військових на загальну суму 144,8 млн грн, повідомляється у системі «Прозорро».

Міністерство культури виділило понад 140 млн грн на виробництво фільмів та серіалів про українських військових Скріешот з системи «Прозорро»

Цьогоріч створять низку документальних та художніх фільмів і серіалів, присвячених героїзму та професіоналізму військовослужбовців під час російсько-української війни. Закупівлі провели без торгів, оскільки компанії, підприємці та громадські організації перемогли у мистецькому конкурсі.

Два найбільші замовлення отримало ТОВ «Основа фільм продакшн» (директорки Тетяна Куц і Вікторія Горенштейн) на 21,11 млн грн. Компанія зніме серіал «24» про події в Керченській протоці 2019 року та серіал «МАМА. В полум’ї війни» про матір і її сина-ветерана, який стає героєм технологічного фронту.

ТОВ «Солар Медіа Інтертейнмент» отримає 8,48 млн грн на художній фільм «Родина» про тил і участь цивільних у війні.

ТОВ «Кінокомпанія 2016» зніме документальний фільм «Відлуння війни» за 5,3 млн грн, об’єднавши п’ять коротких історій про вплив війни на цивільне життя.

ТОВ «Атасов фільм тревел» отримає 4,78 млн грн на документальний серіал «На захисті свободи» із трьох серій по 25 хвилин, який поєднає фронтові зйомки, інтерв’ю та дослідження сучасної України.

