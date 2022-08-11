Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Варшаві відкриється український дитячий центр для підтримки родин переселенців

Христина Жиренко
glavcom.ua
У Варшаві відкриється український дитячий центр для підтримки родин переселенців
Кожна людина має право на щасливе дитинство
фото: Children Hub

У хабі діти можуть дізнатися більше про культуру, історію та традиції нової для них країни

У столиці Польщі, вже 17 серпня відкриється другий дитячий центр Children Hub, від благодійного фонду Future for Ukraine.

Новий центр зможе приймати близько 100 дітей на день, віком від 3 до 15 років. Заняття безкоштовні для дітей з родин, які виїхали з України після 24 лютого.

Новий Children Hub має великі аудиторії, арт-простір, кабінет психолога та кафетерій, а також ще більше фахівців, творчості та навчання для українських діток.

У хабі діти можуть дізнатися більше про культуру, історію та традиції нової для них країни. Вони мають нагоду перепочити від мовного бар'єру та поділитися власним досвідом із психологом та іншими дітьми з України, а мами мають вільний час на необхідні справи, яких є вдосталь в евакуації.

Тут проводитимуть заняття з логіки, пізнання навколишнього світу, музики, фізичної культури, нейроритміки, мандалотерапії, ейдетики. На підлітків очікують такі заняття як фінансова грамотність, школа безпеки, театральна майстерня, риторика й етикет та багато іншого. У центрі працюють українські викладачі та спеціалісти, завдяки чому вирішується одразу декілька нагальних проблем українок за кордоном.

З нагоди відкриття заплановано дитяче свято. На дітей чекають майстер-класи за участю українських зірок, серед яких – телеведуча Соломія Вітвіцька, телеведуча «Сніданок з 1+1» Неля Шовкопляс та інші. Подія почнеться о 10:00, 17 серпня, за адресою ul. Wspólna 47/49.

Відзначимо, що перший хаб від команди Future for Ukraine запрацював у червні. Через великий попит саме у Варшаві українки вирішили розширити проєкт і створити другий хаб у центрі міста.

Children Hub – мережа центрів для адаптації, розвитку та психологічного супроводу українських дітей переселенців у країнах ЄС.

Future for Ukraine («Майбутнє для України») – благодійний фонд, створений українцями для українців. Організація об'єднує волонтерів і фахівців, неурядові організації та представників бізнесу по всьому світу, щоб підтримати потерпілих від війни в Україні. Фонд зосереджує свою роботу на допомозі тим, хто цього потребує найбільше – пораненим у війні українцям, медичним та соціальним установам, а також дітям, які постраждали внаслідок війни.

Теги: благодійність волонтер біженці діти українці Польша

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Танк російської армії Т72Б, знищений під Києвом
У Варшаві відкриється виставка знищеної в Україні російської техніки
26 червня, 21:18
Благодійний фонд опікується дозвіллям дітей
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Маріуполь і досі небезпечний для цивільних
У Маріуполі діти граються на дитячих майданчиках, де і досі лежать російські ракети (відео)
3 серпня, 04:43

Соціум

У Варшаві відкриється український дитячий центр для підтримки родин переселенців
У Варшаві відкриється український дитячий центр для підтримки родин переселенців
Естонія закриває кордони для громадян РФ із шенгенськими візами
Естонія закриває кордони для громадян РФ із шенгенськими візами
У Підмосков'ї вночі горіла військова частина (відео)
У Підмосков'ї вночі горіла військова частина (відео)
Міноборони Білорусі підтвердило пожежу на військовому аеродромі
Міноборони Білорусі підтвердило пожежу на військовому аеродромі
«Безпрецедентне диво»: Північна Корея оголосила про «перемогу» над Covid-19
«Безпрецедентне диво»: Північна Корея оголосила про «перемогу» над Covid-19
Українці в Польщі можуть отримати додаткову фіндопомогу: деталі
Українці в Польщі можуть отримати додаткову фіндопомогу: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Казахстан ділитиметься військовими даними із Туреччиною. У рашистів вже істерика
53K
Китай назвав головного винуватця війни в Україні. І це – не Росія
42K
У Білорусі на військовому аеродромі чутно звуки вибухів, – ЗМІ
37K
Журналіст Портников знайшов у себе вдома прослушку (фото)
28K
Нацгвардієць збив ворожий штурмовик Су-25 (відео) 
27K
ЗМІ оприлюднили листи з РФ, які показали реальний стан справ у армії ворога

Новини

Зенітники збили два «Калібри» над Харківщиною (відео)
Сьогодні, 17:28
Чи причетна Україна до вибухів поблизу Сак: відповідь Міноборони і Генштабу 
Сьогодні, 17:14
РФ готує провокацію проти Зеленського: хочуть дискредитувати його в Європі
Сьогодні, 16:59
Окупанти знову обстріляли Запорізьку АЕС, над станцією – дим (відео) 
Сьогодні, 16:25
Війна впливає на погоду: наслідки відчують всі – прогноз кліматологів 
Сьогодні, 16:14
Генштаб порахував, скільки білоруських військових воюють проти України  
Сьогодні, 15:57

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту