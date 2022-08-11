У Варшаві відкриється український дитячий центр для підтримки родин переселенців
У хабі діти можуть дізнатися більше про культуру, історію та традиції нової для них країни
У столиці Польщі, вже 17 серпня відкриється другий дитячий центр Children Hub, від благодійного фонду Future for Ukraine.
Новий центр зможе приймати близько 100 дітей на день, віком від 3 до 15 років. Заняття безкоштовні для дітей з родин, які виїхали з України після 24 лютого.
Новий Children Hub має великі аудиторії, арт-простір, кабінет психолога та кафетерій, а також ще більше фахівців, творчості та навчання для українських діток.
У хабі діти можуть дізнатися більше про культуру, історію та традиції нової для них країни. Вони мають нагоду перепочити від мовного бар'єру та поділитися власним досвідом із психологом та іншими дітьми з України, а мами мають вільний час на необхідні справи, яких є вдосталь в евакуації.
Тут проводитимуть заняття з логіки, пізнання навколишнього світу, музики, фізичної культури, нейроритміки, мандалотерапії, ейдетики. На підлітків очікують такі заняття як фінансова грамотність, школа безпеки, театральна майстерня, риторика й етикет та багато іншого. У центрі працюють українські викладачі та спеціалісти, завдяки чому вирішується одразу декілька нагальних проблем українок за кордоном.
З нагоди відкриття заплановано дитяче свято. На дітей чекають майстер-класи за участю українських зірок, серед яких – телеведуча Соломія Вітвіцька, телеведуча «Сніданок з 1+1» Неля Шовкопляс та інші. Подія почнеться о 10:00, 17 серпня, за адресою ul. Wspólna 47/49.
Відзначимо, що перший хаб від команди Future for Ukraine запрацював у червні. Через великий попит саме у Варшаві українки вирішили розширити проєкт і створити другий хаб у центрі міста.
Children Hub – мережа центрів для адаптації, розвитку та психологічного супроводу українських дітей переселенців у країнах ЄС.
Future for Ukraine («Майбутнє для України») – благодійний фонд, створений українцями для українців. Організація об'єднує волонтерів і фахівців, неурядові організації та представників бізнесу по всьому світу, щоб підтримати потерпілих від війни в Україні. Фонд зосереджує свою роботу на допомозі тим, хто цього потребує найбільше – пораненим у війні українцям, медичним та соціальним установам, а також дітям, які постраждали внаслідок війни.
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