У Варшаві відкриється український дитячий центр для підтримки родин переселенців

Кожна людина має право на щасливе дитинство

У хабі діти можуть дізнатися більше про культуру, історію та традиції нової для них країни

У столиці Польщі, вже 17 серпня відкриється другий дитячий центр Children Hub, від благодійного фонду Future for Ukraine.

Новий центр зможе приймати близько 100 дітей на день, віком від 3 до 15 років. Заняття безкоштовні для дітей з родин, які виїхали з України після 24 лютого.

Новий Children Hub має великі аудиторії, арт-простір, кабінет психолога та кафетерій, а також ще більше фахівців, творчості та навчання для українських діток.

У хабі діти можуть дізнатися більше про культуру, історію та традиції нової для них країни. Вони мають нагоду перепочити від мовного бар'єру та поділитися власним досвідом із психологом та іншими дітьми з України, а мами мають вільний час на необхідні справи, яких є вдосталь в евакуації.

Тут проводитимуть заняття з логіки, пізнання навколишнього світу, музики, фізичної культури, нейроритміки, мандалотерапії, ейдетики. На підлітків очікують такі заняття як фінансова грамотність, школа безпеки, театральна майстерня, риторика й етикет та багато іншого. У центрі працюють українські викладачі та спеціалісти, завдяки чому вирішується одразу декілька нагальних проблем українок за кордоном.

З нагоди відкриття заплановано дитяче свято. На дітей чекають майстер-класи за участю українських зірок, серед яких – телеведуча Соломія Вітвіцька, телеведуча «Сніданок з 1+1» Неля Шовкопляс та інші. Подія почнеться о 10:00, 17 серпня, за адресою ul. Wspólna 47/49.

Відзначимо, що перший хаб від команди Future for Ukraine запрацював у червні. Через великий попит саме у Варшаві українки вирішили розширити проєкт і створити другий хаб у центрі міста.