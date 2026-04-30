Курс валют 30 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,08 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок четверга, 30 квітня 2026 року. Порівняно з попереднім днем долар, євро і злотий подорожчали. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,08, євро – 51,58 грн, польського злотого – 12,12 грн.
Курс валют станом на 30 квітня 2026 року
|Валюта Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|44,0820
|51,5803
|59,5371
|12,1291
|55,8495
|
Ощадбанк
|43,90 / 44,20
|51,40 / 51,95
|-
|-
|-
|
Приватбанк
|43,85 / 44,44
|51,26 / 52,08
|59,18 / 59,88
|12,04 / 12,25
|-
|
ПУМБ
|43,80 / 44,40
|51,20 / 52,10
|58,70 / 60,10
|11,96 / 12,26
|-
|
monobank
|43,90 / 44,40
|51,31 / 52,01
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|43,85 / 44,27
|51,20 / 51,90
|57,20 / 60,70
|11,40 / 12,40
|53,10 / 57,00
|
OTP Bank
|43,80 / 44,15
|51,20 / 52,00
|-
|-
|55,50 / 56,50
|
Укрсиббанк
|43,75 / 44,30
|51,20 / 52,10
|58,00 / 60,40
|-
|54,75 / 56,75
Нагадаємо, правління Національного банку зберегло облікову ставку на рівні 15% річних. Нацбанк відтерміновує подальше пом’якшення процентної політики з огляду на ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань.
Як повідомила пресслужба регулятора, це рішення підтримає привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість очікувань з метою збереження помірної інфляції цьогоріч та її приведення до цілі 5% на горизонті політики. У разі збереження ризиків для цінової динаміки НБУ утримається від подальшого пом’якшення процентної політики, а за їх посилення – буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів.
Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.
До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.
