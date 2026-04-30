Курс валют 30 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Наталія Порощук
Національний банк оновив офіційний курс валют на 30 квітня 2026 року
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок четверга, 30 квітня 2026 року. Порівняно з попереднім днем долар, євро і злотий подорожчали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,08, євро – 51,58 грн, польського злотого – 12,12 грн.

Курс валют станом на 30 квітня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 44,0820 51,5803 59,5371 12,1291 55,8495
Ощадбанк
 43,90 / 44,20 51,40 / 51,95 - - -
Приватбанк
 43,85 / 44,44 51,26 / 52,08 59,18 / 59,88 12,04 / 12,25 -
ПУМБ
 43,80 / 44,40 51,20 / 52,10 58,70 / 60,10 11,96 / 12,26 -
monobank
 43,90 / 44,40 51,31 / 52,01 - - -
Райффайзен
 43,85 / 44,27 51,20 / 51,90 57,20 / 60,70 11,40 / 12,40 53,10 / 57,00
OTP Bank
 43,80 / 44,15 51,20 / 52,00 - - 55,50 / 56,50
Укрсиббанк
 43,75 / 44,30 51,20 / 52,10 58,00 / 60,40 - 54,75 / 56,75
* курс валют станом на 07:20 30 квітня 2026 року

Нагадаємо, правління Національного банку зберегло облікову ставку на рівні 15% річних. Нацбанк відтерміновує подальше пом’якшення процентної політики з огляду на ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань.

Як повідомила пресслужба регулятора, це рішення підтримає привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість очікувань з метою збереження помірної інфляції цьогоріч та її приведення до цілі 5% на горизонті політики. У разі збереження ризиків для цінової динаміки НБУ утримається від подальшого пом’якшення процентної політики, а за їх посилення – буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів.

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.

Особисті фінанси

