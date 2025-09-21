На Луганщині окупанти заборгували майже 200 млн рублів зарплати

Борг накопичився перед працівниками двох збагачувальних фабрик

Начальник ОВА розповів про багатомільйонний борг із зарплати на окупованих підприємствах Луганщини

Начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко повідомив, що російські окупанти заборгували понад 187 млн рублів заробітної плати працівникам трьох підприємств на окупованій Луганщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Луганську ОВА.

Зокрема, борг накопичився перед працівниками двох збагачувальних фабрик – «Нагольчанська» та «Білоріченська», а також Довжанського машинобудівного заводу. За словами нових «власників», грошей на зарплату немає, і вони звернулися до окупаційної адміністрації за державною субсидією.

Олексій Харченко також розповів, що ситуація на фронті залишається напруженою: російські війська 15 разів атакували на Лиманській ділянці, зокрема біля села Греківка. Ворог застосовував артилерію, РСЗВ та безпілотники.

Крім того, на окупованих територіях триває російська пропаганда. У дитячому садку в Біловодську дітей посвятили в «орлят-дошкільнят», не питаючи згоди їхніх батьків.

Нагадаємо, у ніч на 12 вересня на території тимчасово окупованої Луганської області пролунали вибухи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Як відомо, окуповану Луганщину атакували безпілотники. За попередньою інформацією, було уражено склад боєприпасів окупантів.