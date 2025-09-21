Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Луганщині окупанти заборгували майже 200 млн рублів зарплати

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
На Луганщині окупанти заборгували майже 200 млн рублів зарплати
Борг накопичився перед працівниками двох збагачувальних фабрик
фото ілюстративне

Начальник ОВА розповів про багатомільйонний борг із зарплати на окупованих підприємствах Луганщини

Начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко повідомив, що російські окупанти заборгували понад 187 млн рублів заробітної плати працівникам трьох підприємств на окупованій Луганщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Луганську ОВА.

Зокрема, борг накопичився перед працівниками двох збагачувальних фабрик – «Нагольчанська» та «Білоріченська», а також Довжанського машинобудівного заводу. За словами нових «власників», грошей на зарплату немає, і вони звернулися до окупаційної адміністрації за державною субсидією.

Олексій Харченко також розповів, що ситуація на фронті залишається напруженою: російські війська 15 разів атакували на Лиманській ділянці, зокрема біля села Греківка. Ворог застосовував артилерію, РСЗВ та безпілотники.

Крім того, на окупованих територіях триває російська пропаганда. У дитячому садку в Біловодську дітей посвятили в «орлят-дошкільнят», не питаючи згоди їхніх батьків.

Нагадаємо, у ніч на 12 вересня на території тимчасово окупованої Луганської області пролунали вибухи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Як відомо, окуповану Луганщину атакували безпілотники. За попередньою інформацією, було уражено склад боєприпасів окупантів.

Читайте також:

Теги: Луганщина окупанти зарплата

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп та перша леді прибули у Велику Британію
Візит Трампа та Меланії до Британії, атака на Черкащину та Кропивницький: головне за ніч
17 вересня, 05:48
Ворог обстріляв Миколаївщину
Окупанти обстріляли фермерське господарство на Миколаївщині: є жертва
16 вересня, 02:41
За словами Сирського, основні зусилля Сили оборони зосереджували на стримуванні противника та завданні йому втрат
Сирський розповів, скільки територій у серпні вдалося звільнити від окупантів
8 вересня, 09:04
Міністр зазначив, що опрацьовується можливість суттєвішого підвищення зарплат для педпрацівників
Лісовий повідомив, чи підвищаться зарплати освітян
5 вересня, 13:08
Дрони цієї ночі атакували українські міста
Працівники «Укрзалізниці» отримали поранення через ворожу атаку
3 вересня, 05:09
Ситуація на фронті 2 вересня
Лінія фронту станом на 2 вересня 2025. Зведення Генштабу
2 вересня, 22:55
Просування до Степногірська може дати можливість російській армії наблизитися до південних околиць Запоріжжя
Росіяни використовують Каховське водосховище, щоб наблизитися до Запоріжжя
30 серпня, 20:12
Зруйноване помешкання киянки через ворожу атаку в ніч на 28 серпня
Киянка розповіла, як вижила після влучання «шахеда» у її квартиру
28 серпня, 13:15
Група осіб забрала бочку для води через проблеми з постачанням питної води в окупованому Донецьку
В окупованому Донецьку місцеві крадуть воду бочками (відео)
22 серпня, 10:28

Події в Україні

Українські військові знищили рідкісний російський «Термінатор на гусеницях»
Українські військові знищили рідкісний російський «Термінатор на гусеницях»
На Луганщині окупанти заборгували майже 200 млн рублів зарплати
На Луганщині окупанти заборгували майже 200 млн рублів зарплати
«Примари» розвідки скоротили авіапарк окупантів у Криму (відео)
«Примари» розвідки скоротили авіапарк окупантів у Криму (відео)
Карта бойових дій в Україні станом на 21 вересня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 21 вересня 2025 року
Втрати ворога станом на 21 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 21 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Москва перевіряє межі терпіння НАТО повітряними провокаціями – ISW
Москва перевіряє межі терпіння НАТО повітряними провокаціями – ISW

Новини

Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
Вчора, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
Вчора, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua