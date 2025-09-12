Мати вчителя, що вбив двох учнів у Шаргороді, вперше розповіла, що передувало трагедії

Мати вчителя Оксана заявила журналістам, що не виправдовує свого сина і вважає, що все суспільство має знати правду

Мати підозрюваного у жорстокому вбивстві двох учнів в Шаргороді на Вінниччині 23-річного колишнього вчителя Олексія Пономарьова вперше розповіла про те, які обставини передували злочину,який сколихнув всю країну. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Тсн.

Мати вчителя Оксана заявила журналістам, що не виправдовує свого сина і вважає, що все суспільство має знати правду.

«Звільнився, а не звільнили»

«Мій син зробив недобре. Я знаю, що він не мав права відбирати життя. Ці діти зривали уроки, один з них сідав на підвіконня і робив те, що хотів. Крім того, цей хлопець чіплявся до дівчинки, а Олексій зупиняв його. Учень поскаржився своїй матері, та прибігла з’ясовувати ситуацію. Олексій написав у щоденник зауваження, а мати хлопця накричала, мовляв, навіщо ти пишеш у щоденник зауваження», – розповідає про початок конфлікту мати затриманого за підозрою у вбивсті.

За словами матері підозоюваного вчителя, її син хотів звільнитися зі школи напередодні нового року, але його вмовляли не робити цього через брак вчителів.«Але почалося цькування вчителя. До нього приходили додому, стукали йому у двері та потім тікали, писали йому образливі повідомлення. Це була ціла «шайка», яка всім цим займалася», – каже жінка.

Далі, за словами матері вчителя, конфлікт з боку учнів лише посилювався.

«Був випадок в укритті під час повітряної тривоги. Цей Микола Б., який, не дивлячись на те, що був учнем, був заввишки, як мій син, так ось, він підійшов до Олексія та штовхнув його в груди. Мій син зробив йому зауваження, закликавши не зривати урок. Попросив його сісти, бо ще не закінчився урок. А той йому каже: «А що ти мені зробиш?». Мій син взяв його за лікоть та за потилицю, потримав його три секунди і відпустив. Учень зрозумів, що перед іншими школярами не вийшло вихвалитись та розплакався. Після цього побіг до мами, яка працює у шкільній їдальні, розповів їй. Та мати викликала «швидку», поліцію. Хлопець розповів, що вчитель його душив. Олексій тоді відповів, що більше не хоче працювати з цими дітьми. І, підкреслюю, написав заяву на звільнення за власним бажанням. Неправда те, що його звільнили. Поліції Олексій дав пояснення. «Швидка» забрала учня, але потім лікарі одразу його відпустили», – розповіла нам мати вчителя.

За словами матері вчителя, навіть після звільнення сина зі школи йому продовжували телефонувати, чіплялися до нього, погрожували йому. Все це, за словами жінки, не було єдиним, чим група учнів атакувала Олексія та всю їхню родину.

Молодший брат вчителя навчався із загиблими

Мати затриманого вчителя має молодшого сина. Вона заявляє, що минулого року його бив по голові вже покійний учень Владислав Б. «Бив, ображав кожного разу, коли їхали в автобусі до школи. Молодший син терпів, а згодом до побиття підключилося все це «кодло», – каже Оксана.

За словами жінки, «буквально у вівторок на сина знов напали, били по голові. Цей Владік Б. напав першим, а дівчинка Юля все знімала на телефон». Дізналась про це, жінка зателефонувала чоловікові і повідомила йому про інцидент. Каже, поруч з чоловіком у той момент був Олексій, який чув розмову. Далі, за її словами, молодший син поскаржився, що дуже болить голова.

«Вони його, молодшого сина, можливо, хотіли довести до самогубства. Уявіть собі, він навіть розповісти не міг, тільки плакав. Сказав, що мені, мамі, краще не треба знати… Били так, що йому навіть було щось складно сказати. Сказав, що його бив Влад, а дівчинка Юля знімала на відео. Олексій показав молодшому сину фотографії учнів, які в нього були, шкільний архів. Молодший син вказав на кривдників. Олексій цілу ніч не спав через все це. Вочевидь, це була остання крапля у всьому цьому… Зранку ми пішли у справах, ми тримаємо худобу, не помітили, як Олексій пішов… Потім він, Олексій, зателефонував моєму чоловікові та сказав: «Все дуже погано….», – розаовіла жінка.

Жінка розповіла про знущання над молодшим сином

За словами матері вчителя, є п’ятеро учнів, які довели Олексія до трагедії та які знущалися з її молодшого сина.

«Це вбитий учень Коля Б., він провокував Олексія, вбитий учень Влад Б., який бив молодшого брата Олексія, Данііл Б., Олександр К., Ярослав Г.», – стверджує жінка, вказуючи, що останні троє учнів теж знущались із молодшого сина та били його.

Мати вчителя додала, що у компанії була ще дівчина: «В цій «шайці» є ще дівчина Юля, яка знімала все на відео. Тобто четверо били, а вона знімала. Починав бити сина Владік Б. Син плакав, а його під час цього знімали. Все це відбувалося в автобусі».

Безпосередньо про Олексія, про свого сина-вчителя, жінка каже наступне: «Він дуже порядна людина та стримана. Завжди готовий прийти на допомогу, якщо її хтось потребував. Його довели. Я навіть не знаю, чи вийшов він зараз зі стану афекту… Він аж трусився через все це…».

За словами журналістів, мати вчителя ледве стримувала сльози та додала, що колишня директорка школи їй раніше жалілася, що зовсім трохи не допрацювала до пенсії через ситуацію, яка склалася з цими людьми: «Вона так і сказала: мені не дали доробити. Цей Коля Б., наприклад, стояв у дверях та заважав їй, директорці, пройти».

Мати вчителя додала: «Я розумію, що рідним загиблих боляче, але тоді нехай всі кажуть правду».

Як стало відомо, завтра на Вінниччині прощатимуться із двома старшокласниками — Владиславом Бевзом та Миколою Біликом, які загинули від ножових поранень. Про це повідомив міський голова Володимир Барецький.

Вбивство учнів у Шаргороді: що відомо

Нагадаємо, вранці 10 вересня у місті Шаргород, що у Жмеринському районі Вінницької області, було виявлено тіла двох підлітків із ножовими пораненнями. Як повідомила народна депутатка України IX скликання Лариса Білозір, трагедія сталася близько 7:30 у центрі міста. За її словами, неподалік лікарні невідомий молодик жорстоко вбив двох підлітків – учнів 10 та 11 класу, які йшли до школи.

За фактом вбивства двох людей слідчі розслідують кримінальне провадження, передбачене п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Умисне убивство двох або більше осіб. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Згідно із розпорядженням міського голови Шаргородської міської ради, 10 та 11 вересня у громаді оголошено днями жалоби.

11 вересня, суд обрав Олексію Пономарьову міру запобіжного заходу – взяття під варту.

За словами колег-педагогів, Олексій Пономарьов вже мав проблеми із законом. 23-річний вчитель почав працювати у школі в жовтні 2024 року. Новий педагог викладав англійську мову в молодших класах і в 5-6 класах на неповну ставку. Невдовзі почалися конфлікти з учнями – школярі скаржилися, що вчитель дозволяв собі лайку та грубе поводження. Водночас, за словами нинішнього керівництва гімназії, тодішня директорка не реагувала на скарги, а навпаки – захищала педагога. Відомий випадок, коли мати одного з п’ятикласників прийшла поскаржитися на поведінку вчителя, а директорка пригрозила їй викликом поліції. Коли ситуація дійшла до відділу освіти, директорка подала у відставку, однак підстав звільнити самого вчителя офіційно не знайшли.

Сьогодні, 12 вересня 2025 року, Шаргородська громада прощатиметься з двома школярами – Владиславом Бевзом та Миколою Біликом, які 10 вересня стали жертвами нападу озброєного ножем колишнього вчителя одного з загиблих 10 вересня.