Вбивство двох школярів у Шаргороді: підозрюваний надсилав інтимні повідомлення ученицям

Поліція Вінницької області підтвердила факти звернення батьків школярок через повідомлення інтимного характеру від вчителя

Історія жорстокого вбивства двох вінницьких учнів, у якому підозрюється колишній вчитель Олексій Пономарьов, набуває нових скандальних обставин. Родини вбитих підлітків заявили, що зловмисник, перебуваючи на волі, нібито надсилав повідомлення інтимного характеру одній зі своїх учениць. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Тсн.

Повідомляється, що до села Копистирин, де мешкали нині покійні учні Владислав Бевз і Микола Білик, приїхала волонтерка та громадська діячка Галина Верещага, вона провела прямий ефір з матерями цих учнів. Під час цього стриму в етері було озвучено, що певний час тому начебто Олексій Пономарьов писав повідомлення інтимного характеру одній з учениць, у якої не викладав жодного предмету.

Під час прямого етеру на подвір’я, де зібралося чимало мешканців села, було викликано поліцію з метою фіксації нововиявлених обставин. На оприлюдненому Галиною Верещагою відео, на місце дійсно приїхали поліцейські для взяття пояснень.

«Я ваш вчитель англійської мови. Давай спілкуватися»

Мама дівчинки-підлітка, яка начебто отримувала повідомлення від учителя, підтвердила журналістам, що її дитина дійсно поспілкувалася з поліцейськими, щоб надати пояснення.

«Я з дитиною була в поліцейському відділку, але я була як спостерігач, оскільки дитині 14 років. Дитину опитували. До моєї доньки вчитель писав телефонні повідомлення у липні цього року. Коли я про це все дізналася, то заборонила їй спілкуватися з ним. Вона тільки заблокує аккаунт, а він створював нові. І знову починав писати. Ми мовчали, бо він був на волі. Зараз уже можемо сказати, і у нас є підтвердження. Він вимагав від доньки інтиму. Таке міг писати або чоловік із психічним розладом, або збоченець», – розповіла журналістам Тетяна Халуп’як, мати дівчини-підлітка.

Коли журналісти перепитали, чи впевнена мама дівчинки у тому, що інтимні повідомлення доньці писав саме вчитель Олексій Пономарьов, Тетяна Халуп’як відповіла так: «У нього сторінка була підписана якось інакше. 100%, що це був він. Сумнівів немає».

Мама ще однієї дівчини-підлітка, Альона Докуржанова, розповіла журналістам: «Коли моя донька навчалася у дев'ятому класі, він їй не давав проходу. Потім він, учитель, передав через п’ятикласника два свої номери телефонів з проханням, щоб вона йому зателефонувала. Хлопчикові за таку послугу він заплатив 100 грн. Згодом донька написала на цей номер телефона і запитала: «Хто ви такий?». Прийшла відповідь: «Я ваш вчитель англійської мови. Давай спілкуватися». Донька відповіла, що не хоче, і заблокувала його в Telegram. Потім він написав у Viber: «Без твоєї любові світ немилий, я тебе дочекаюся. Коли тобі виповниться 16 років, ти все одно будеш моя». Донька розповіла про це мені, була дуже схвильованою».

Далі, за словами Альони Докуржанової, вона пішла з’ясувати ситуацію до цього вчителя і при зустрічі сказала йому шукати ровесницю, а не чіплятися до дитини. Після цього, за словами жінки, Пономарьов відповів, що більше такого не буде і перепросив. Жінка стверджує, що тісля того випадку вчитель до її доньки більше не чіплявся, затих. До цього Альона Докуржанова додала, що цими днями вона надала пояснення поліції щодо випадку з донькою.

Поліція перевіряє показання учениць

Поліція Вінницької області підтвердила факти звернення батьків школярок.

«Заяви зареєстровані в журналі обліку заяв і повідомлень, наразі проводиться перевірка, будуть встановлюватися можливі свідки та учасники, після чого будуть ухвалюватися відповідні процесуальні рішення. Якщо будуть вбачатися ознаки кримінального правопорушення, то, відповідно, відомості будуть внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань після проведення перевірки», – повідомила речниця поліції Вінницької області Заріна Маєвська.

Нагадаємо, вранці 10 вересня у місті Шаргород, що у Жмеринському районі Вінницької області, було виявлено тіла двох підлітків із ножовими пораненнями. Як повідомила народна депутатка України IX скликання Лариса Білозір, трагедія сталася близько 7:30 у центрі міста. За її словами, неподалік лікарні невідомий молодик жорстоко вбив двох підлітків – учнів 10 та 11 класу, які йшли до школи.

Згідно із розпорядженням міського голови Шаргородської міської ради, 10 та 11 вересня у громаді оголошено днями жалоби.

Як повідомляв «Главком», особи дітей встановлені. Це жителі Шаргородської територіальної громади – учні Шаргородського ліцею №2 Владислав Бевз та Микола Білик.

Згодом на Вінниччині поліцейські затримали 23-річного колишнього вчителя, який підозрюється у жорстокому вбивстві двох школярів. Зловмисник напав на учнів 10-го та 11-го класів, коли ті йшли до ліцею.

10 вересня керівник Вінницької обласної прокуратури Олег Ткаленко підписав повідомлення про підозру колишньому вчителю за п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство двох осіб), який ймовірно причетний до вбивства двох школярів у місті Шаргород.