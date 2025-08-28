Головна Країна Суспільство
Україну не буде кому відбудовувати? Міграційна служба засмутила прогнозом повоєнної економіки

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
Більшість українців, які виїхали, вже не повернеться
фото: Український соціологічний портал

Українці активно інтегруються у ринки праці держав ЄС, тоді як всередині країни зростає брак робочих рук

За 2025–2026 роки з України виїде ще майже 400 тис. людей, при цьому додому не повернеться 70% українців. Навіть після завершення війни країну може очікувати нова хвиля міграції. Це спровокує ситуацію, коли на відбудову доведеться залучати іноземців, повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс міграційної політики. 

фото: Скриншот даних Офісу міграційної політики

«Наша оцінка базується на тому, що не повернеться 70% українців, котрі знаходяться за кордоном. Після закінчення військових дій, на жаль, в нас не буде стрімкого економічного злету. І це спричинить нову хвилю трудової міграції з України. За нашими оцінками,  додаткова хвиля може стосуватись навіть  2 млн українців. І ми опинимось в ситуації, що Захід  буде інвестувати в Україну: до нас будуть заходити гроші на інфраструктурні проєкти, на відбудову якихось підприємств,  але питання – хто буде фізично працювати? Бо в нас скорочується кількість робочих рук», – розповів голова Офісу міграційної політики  Василь  Воскобойник.

Тривалий міграційний відплив та повільне повернення мігрантів зумовлюватимуть дефіцит робочої сили та її суттєву нерівномірність за видами діяльності й регіонами. Це стримуватиме відновлення економіки, стимулюватиме зростання зарплат швидшими темпами, ніж продуктивність, та посилюватиме інфляційний тиск.

Країни Європи, своєю чергою, намагаються втримати тих українців, які працюють. Активніша політика урядів держав-реципієнтів щодо утримання українських працівників може призвести до ще більшого дефіциту робочої сили в Україні та скорочення кількості внутрішніх споживачів, що матиме негативні наслідки для ВВП та інфляції.

Українці активно працюють, сплачують податки й забезпечують зростання економік країн, що надали їм притулок. За даними аналітичного департаменту Центру економічних досліджень та прогнозування «Фінансовий пульс», внесок українців у приріст ВВП Польщі у 2024 році сягнув 2,7%. При цьому їхня середня зарплата за кордоном нижча на третину, ніж у місцевих працівників. Попри це, чимало держав, зокрема Чехія, Словаччина та Польща, вже отримують більше податків від українців, ніж витрачають на їхню підтримку.

Окремою проблемою залишається відтік молоді. За останні 15 років кількість українців, що навчаються в університетах Європи, США, Канади й Австралії, зросла більш ніж уп’ятеро – з 21 тис. у 2008–2009 навчальному році до 115 тис. у 2023–2024. Водночас кількість студентів в Україні за цей час знизилася на понад 21%.

Молоді українці обирають навчання за кордоном не лише через безпечніші умови, а й завдяки перспективам отримати диплом, який визнаватиметься на європейському ринку праці, та шанс знайти там високооплачувану роботу. Після них буде важко заохотити повернутись додому. 

США депортували перших українських біженців. При цьому президент США Дональд Трамп заявляв, що громадянам України, які втекли від війни у Штати, дозволять залишатися в країні до завершення війни.

