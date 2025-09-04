Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Зарплати в Чехії зросли на 7,8%: несподіваний стрибок здивував економістів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Зарплати в Чехії зросли на 7,8%: несподіваний стрибок здивував економістів
Стрімке зростання зарплат може спричинити інфляцію у Чехії
фото із відкритих джерел

Середня зарплата у Чехії перевищила 49 тис. крон

У другому кварталі 2025 року середня заробітна плата в Чехії зросла на 7,8%, досягнувши 49 402 крон (97,3 тис. грн). Ці дані, оприлюднені Чеським статистичним управлінням, стали несподіванкою для економістів, оскільки темпи зростання перевищили всі прогнози. Як повідомляє «Главком» із посиланням на видання «Чехія-Онлайн», реальний приріст, з урахуванням інфляції, склав 5,3%. Медіанна зарплата, яка точніше відображає доходи половини працівників, також значно зросла – до 41 115 крон (81 тис. грн), що свідчить про відчутне підвищення доходів у різних секторах.

Економісти відзначають, що такий потужний ріст зумовлений сильною динамікою на ринку праці, зокрема в сферах послуг та будівництва, де попит на кваліфікованих працівників значно перевищує пропозицію. «Зростання перевищило історичні норми та прогнози, особливо в секторах послуг і будівництва», ‒ заявив економіст Investika Віт Градил.

«Такий потужний ріст зарплат ніхто не очікував», ‒ зазначила економістка Raiffeisenbank Тереза Крчек.

Водночас стрімке зростання зарплат викликає занепокоєння у фінансових експертів. Економіст Петр Дуфек застерігає, що таке прискорення може стати причиною зростання цін, особливо у сфері послуг. Чеський національний банк, ймовірно, буде уважно стежити за ситуацією, щоб запобігти розкручуванню інфляційної спіралі.

Зростання реальних зарплат у Чехії триває з початку 2024 року, відновлюючись після дворічного спаду, спричиненого високою інфляцією.

До слова, уряд Чехії затвердив програму допомоги України на 2026-2030 роки. У межах програми країна щорічно виділятиме на відновлення України мільярд крон (приблизно 40 млн євро). 

Раніше стало відомо, що сенат Чеської Республіки ухвалив резолюцію щодо систематичних злочинів російських окупаційних сил проти українського населення на тимчасово окупованих територіях України, включно з примусовою паспортизацією та русифікацією, спрямованими на насильницьку асиміляцію українців. 

Читайте також:

Теги: зарплата Чехія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Симулятор дає «повне проникнення в процес польоту» і дозволяє швидко опанувати машину
Україна отримала другий симулятор F-16 від чеської компанії
6 серпня, 20:22
У Європі є низка країн, у яких працювати дуже вигідно
Країни із найбільшою погодинною оплатою: де у ЄС працювати найвигідніше
8 серпня, 13:19
Дирекція з експлуатації комплексу споруд центральних державних архівних установ України замовила реконструкцію архівів у Києві
Реконструкція київських архівів за 150 млн грн може приховувати мільйонні переплати: розслідування
4 серпня, 15:35
За половину липня троє штатних радників міністра юстиції одержали 20,2 тис. грн зарплати
Топпосадовиця часів Януковича увійшла до числа радників нового міністра юстиції
8 серпня, 07:40
Представництво у Дніпрі буде підпорядковуватися посольству країни в Києві
«Ми не боїмося Путіна»: Чехія відкрила диппредставництво на сході України
14 серпня, 06:15
Ліпавський: Ви можете досягти тимчасового умиротворення
Глава МЗС Чехії прирівняв розмову Трампа та Путіна до угоди з Гітлером
16 серпня, 10:09
56% боргів по зарплаті припадає на чоловіків, 44% – на жінок
В Україні відкрито понад 35 тис. справ про невиплату зарплати: області-лідери
18 серпня, 09:57
Лідером за цінами однокімнатних квартир став Ужгород
Де в Україні найдорожча оренда квартир: одне із міст несподівано обігнало Київ та Львів
24 серпня, 19:13
Більшість українців, які виїхали, вже не повернеться
Україну не буде кому відбудовувати? Міграційна служба засмутила прогнозом повоєнної економіки
28 серпня, 15:30

Економіка

Зарплати в Чехії зросли на 7,8%: несподіваний стрибок здивував економістів
Зарплати в Чехії зросли на 7,8%: несподіваний стрибок здивував економістів
Удар по Кремлю. Канада знизила цінову стелю на російську нафту
Удар по Кремлю. Канада знизила цінову стелю на російську нафту
Угорщина та Словаччина просять зняти санкції з російських олігархів
Угорщина та Словаччина просять зняти санкції з російських олігархів
Бровді відзвітував про атаки на російські НПЗ у серпні (відео)
Бровді відзвітував про атаки на російські НПЗ у серпні (відео)
Наслідки війни в Україні. Економіст пояснив, що найбільше дратує росіян
Наслідки війни в Україні. Економіст пояснив, що найбільше дратує росіян
Люксембург долучиться до ініціативи закупівлі американської зброї для України
Люксембург долучиться до ініціативи закупівлі американської зброї для України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 вересня 2025
37K
Обвинувачений у справі Фаріон не стримав посмішки, говорячи про вбивство Парубія
16K
Безугла переглянула фільм про вбитого Парубія і побачила там... Порошенка
13K
Перед судом постануть пʼять підприємців, які продавали підроблену техніку відомого бренду
3134
Стало відомо, чому підозрюваний у вбивстві Парубія після злочину опинився на Хмельниччині

Новини

У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
Вчора, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
Вчора, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
1 вересня, 05:55

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua