Зарплати в Чехії зросли на 7,8%: несподіваний стрибок здивував економістів

Середня зарплата у Чехії перевищила 49 тис. крон

У другому кварталі 2025 року середня заробітна плата в Чехії зросла на 7,8%, досягнувши 49 402 крон (97,3 тис. грн). Ці дані, оприлюднені Чеським статистичним управлінням, стали несподіванкою для економістів, оскільки темпи зростання перевищили всі прогнози. Як повідомляє «Главком» із посиланням на видання «Чехія-Онлайн», реальний приріст, з урахуванням інфляції, склав 5,3%. Медіанна зарплата, яка точніше відображає доходи половини працівників, також значно зросла – до 41 115 крон (81 тис. грн), що свідчить про відчутне підвищення доходів у різних секторах.

Економісти відзначають, що такий потужний ріст зумовлений сильною динамікою на ринку праці, зокрема в сферах послуг та будівництва, де попит на кваліфікованих працівників значно перевищує пропозицію. «Зростання перевищило історичні норми та прогнози, особливо в секторах послуг і будівництва», ‒ заявив економіст Investika Віт Градил.

«Такий потужний ріст зарплат ніхто не очікував», ‒ зазначила економістка Raiffeisenbank Тереза Крчек.

Водночас стрімке зростання зарплат викликає занепокоєння у фінансових експертів. Економіст Петр Дуфек застерігає, що таке прискорення може стати причиною зростання цін, особливо у сфері послуг. Чеський національний банк, ймовірно, буде уважно стежити за ситуацією, щоб запобігти розкручуванню інфляційної спіралі.

Зростання реальних зарплат у Чехії триває з початку 2024 року, відновлюючись після дворічного спаду, спричиненого високою інфляцією.

До слова, уряд Чехії затвердив програму допомоги України на 2026-2030 роки. У межах програми країна щорічно виділятиме на відновлення України мільярд крон (приблизно 40 млн євро).

Раніше стало відомо, що сенат Чеської Республіки ухвалив резолюцію щодо систематичних злочинів російських окупаційних сил проти українського населення на тимчасово окупованих територіях України, включно з примусовою паспортизацією та русифікацією, спрямованими на насильницьку асиміляцію українців.